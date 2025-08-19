Data publicării:

Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Crișan Andreescu
Foto: Crișan Andreescu

Cabana Babele din munții Bucegi a fost scoasă la vânzare pe site-ul specializat, imobiliare.ro. 

Nu este prima dată când imobilul este pus în vânzare. Pentru clădirea, care nu se află în cea mai bună stare, se cere 1,6 milioane de euro. Suprafața construită scasă la vânzare find 1764 mp, fără curte sau alte suprafețe de teren.

Cabana ar putea fi transformată în hotel de patru stele și restaurant. Cabana are, în momentul de față, o capacitate de 108 locuri în camere de la 2 la 12 paturi. A mai fost scoasă la vânzare și spre finele anului 2022. Atunci, prețul solicitat era de 1,15 milioane de euro.

Situată la  altitudinea de 2.206 metri, pe platoul Munților Bucegi, aceasta a fost construită în anul 1937, după proiectul arhitectului Octav Doicescu.

Localizare excepțională și unică în România Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional.

Proprietatea se afla la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele si Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc. Accesul este facil atât prin telecabinele din Bușteni și Peștera.

Zona este inclusă în ghidurile turistice internaționale și atrage anual sute de mii de turiști români și străini” este descrierea agenției imobiliare care spune că spațiul ar putea fi transformat într-un hotel cu restaurant.

