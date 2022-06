Brigitte divorțează de Pastramă, pe care îl acuză de violență. A revenit la numele de familie al lui Ilie Năstase

Vedeta a decis să revină la numele de familie pe care îl avea înainte de nunta cu Pastramă, pe contul de Facebook, deși are în continuare o poză cu Pastramă la copertă.

Brigitte l-a învinuit pe Pastramă de violență domestică.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

„De exemplu, ieri mi s-a stricat frigiderul și au venit doi oameni să-l repare. M-au întrebat: „Nu vă supărați, era făcătură episodul ăla în care vă târa prin parcare și vă bătea?”. Și multă lume mă întreabă… Ce mi-a făcut fostul meu soț, Ilie Năstase, a făcut-o în ascuns, că m-a înșelat, dar să faci așa ceva ziua în amiaza mare, de atâtea ori și fără niciun regret… E cel mai urât lucru. Nu-i genul care să înșele, dar s-au întâmplat alte lucruri, care m-au făcut să opresc tot. Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea, niciunde. Florin nu mai există!”, a continuat vedeta.

În primăvara aceasta, cei doi au dezvăluit că au cerut ajutorul divin pentru a-și salva căsnicia.

Brigitte și Florin pastramă au recunoscut atunci că au probleme în relație. Cei doi au mărturisit că au apelat la ajutor divin pentru a face ca mariajul lor să reziste și să fie unul bun.

„Cel mai greu este să înveți să fii una. În Biblie spune așa: „Bărbatul va lăsa pe tatăl și pe mama lui și se va face una cu femeia și vor fi un singur trup.”

„Chiar dacă înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta, să pui în practică este foarte greu. Și pentru mine e greu și cred că și pentru Florin. Trebuie multă înțelepciune ca să înveți să fii același trup.”

„Noi încă ne rugăm dimineața și spunem „Doamne, învață-ne să fim un singur trup”.

„Amândoi suntem două pietre tari, amândoi vream supremație și acolo, la început, ne-am cam ciondănit”, a spus Brigitte Pastramă, într-un interviu pentru Antena Stars

Tot la începutul acestui an, cei doi și-au deschis o nouă afacere, după scandalul măștilor contrafăcute, cu logo-ul Louis Vuitton.

Florin Pastramă și Brigitte au fost implicați într-un scandal uriaș al măștilor de la un brand cunoscut, iar cei doi riscă în continuare să plătească despăgubiri casei de modă Louis Vuitton.

Brigitte și soțul ei dețin o nouă firmă cu produse pentru copii, precum jucării de pluș, rechizite școlare, dar și asistență în afaceri. Brigitte, soția lui Florin Pastramă a înregistrat de această dată numele la OSIM.

Brigitte Pastramă s-a implicat trup și suflet în afacere și au fost scoase la vânzare diverse jucării pentru copii. Prețurile sunt cuprinse între 49 și 69 de lei. Pe lângă acestea pe site sunt disponibile și jucării de pluș reversibile, iar ele reprezintă un lucru rar la noi în țară.

În vara anului 2021, Brigitte și Florin Pastramă au comercializat mai multe măști care purtau logo-ul firmei Louis Vuitton, iar reprezentanții casei de modă doresc să primească despăgubiri.

Brigitte Pastramă a fost atacată de fiul ei, în fața camerelor de filmat. Ce a putut spune copilul despre ea.

Brigitte Pastramă și fiul ei Robert au avut parte de un conflict puternic, în cadrul celei mai recente ediții a reality-show-ului vedetei de pe Antena Stars.

Fiul ei, Robert, i-a reproșat mamei sale că l-ar fi înșelat pe Ilie Năstase pe vremea când cei doi erau căsătoriți.

