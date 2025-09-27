Borza, revoltat: "Pacientul nu mai e om, e statistică. Nu mai există empatie"

În ultimele zile, șase copii internați în stare gravă și-au pierdut viața, în timp ce familiile vorbesc despre lipsă de transparență și despre neputința autorităților. Chiar în urmă cu câteva zile, fostul parlamentar Remus Borza a vorbit la interviurile DCNews despre sistemul de sănătate din România.

„Am asistat în ultimii 20 de ani la o revoluție din punct de vedere medical. Nu te mai despică acum ca pe un porc ca să-ți pună un stent. Totul se face robotic, minim invaziv, cu spitalizare de 2-3 zile și te trimite acasă. Malpraxisul... Te omoară cu zile, e un sistem criminal acest sistem public de sănătate: e multă indiferență, lipsă totală de empatie, pacientul nu mai e un om, e doar statistică. Le-am spus medicilor că trebuie mai întâi să-mi vindece sufletul și apoi trupul. Cu tot bănetul ăsta investit în ultimii ani, rata de mortalitate în România nu a scăzut. Acum 10 ani cheltuiam 11 miliarde de lei pe medicamente, acum cheltuim 30 de miliarde de lei. Mortalitatea în România a crescut. Până în pandemie mureau în medie 150.000 de români pe an, iar în ultimii 2-3 ani mor peste 220.000, 230.000 de români, iar natalitatea s-a înjumătățit,” a spus Borza.

Declarațiile sale capătă o încărcătură suplimentară după tragedia de la Iași, unde părinții acuză exact ceea ce Borza numește „indiferență și lipsă de empatie”. Moartea copiilor a stârnit indignare și anchete oficiale.

Val Vâlcu: „E o consecință a îmbătrânirii populației. Românii nu sunt cetățeni de categoria a doua”

Prezent în studio, alături de Remus Borza, Val Vâlcu a vorbit și despre cauzele obiective ce influențează statisticile din România. În opinia sa, mortalitatea crescută nu poate fi pusă exclusiv pe seama unui sistem sanitar defectuos.

"Populația a îmbătrânit. Apoi, ‘bănetul’ acela, cum îi spuneți dumneavoastră, totuși, raportat la populație, suntem pe ultimul loc în Europa. Avem, dacă ne gândim, aceleași costuri la aparatură, dacă nu cumva mai mari, avem aceleași costuri la curent electric, gaze și aceleași costuri la medicamente. Cetățeanul român nu este de categoria a doua," a replicat Vâlcu.

