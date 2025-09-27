€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 18:32 27 Sep 2025 | Data publicării: 18:28 27 Sep 2025

Borza, revoltat: "Pacientul nu mai e om, e statistică. Nu mai există empatie"
Autor: Bogdan Bolojan

medic-urolog_60524100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

Cazul copiilor decedați la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iași, acolo unde o bacterie periculoasă a fost depistată în secția de Terapie Intensivă, a readus în prim-plan dezbaterea despre vulnerabilitățile din sistemul medical românesc.

În ultimele zile, șase copii internați în stare gravă și-au pierdut viața, în timp ce familiile vorbesc despre lipsă de transparență și despre neputința autorităților. Chiar în urmă cu câteva zile, fostul parlamentar Remus Borza a vorbit la interviurile DCNews despre sistemul de sănătate din România. 

„Am asistat în ultimii 20 de ani la o revoluție din punct de vedere medical. Nu te mai despică acum ca pe un porc ca să-ți pună un stent. Totul se face robotic, minim invaziv, cu spitalizare de 2-3 zile și te trimite acasă. Malpraxisul... Te omoară cu zile, e un sistem criminal acest sistem public de sănătate: e multă indiferență, lipsă totală de empatie, pacientul nu mai e un om, e doar statistică. Le-am spus medicilor că trebuie mai întâi să-mi vindece sufletul și apoi trupul. Cu tot bănetul ăsta investit în ultimii ani, rata de mortalitate în România nu a scăzut. Acum 10 ani cheltuiam 11 miliarde de lei pe medicamente, acum cheltuim 30 de miliarde de lei. Mortalitatea în România a crescut. Până în pandemie mureau în medie 150.000 de români pe an, iar în ultimii 2-3 ani mor peste 220.000, 230.000 de români, iar natalitatea s-a înjumătățit,” a spus Borza.

Declarațiile sale capătă o încărcătură suplimentară după tragedia de la Iași, unde părinții acuză exact ceea ce Borza numește „indiferență și lipsă de empatie”. Moartea copiilor a stârnit indignare și anchete oficiale. 

Val Vâlcu: „E o consecință a îmbătrânirii populației. Românii nu sunt cetățeni de categoria a doua”

Prezent în studio, alături de Remus Borza, Val Vâlcu a vorbit și despre cauzele obiective ce influențează statisticile din România. În opinia sa, mortalitatea crescută nu poate fi pusă exclusiv pe seama unui sistem sanitar defectuos. 

"Populația a îmbătrânit. Apoi, ‘bănetul’ acela, cum îi spuneți dumneavoastră, totuși, raportat la populație, suntem pe ultimul loc în Europa. Avem, dacă ne gândim, aceleași costuri la aparatură, dacă nu cumva mai mari, avem aceleași costuri la curent electric, gaze și aceleași costuri la medicamente. Cetățeanul român nu este de categoria a doua," a replicat Vâlcu.

Vezi mai jos, emisiunea completă: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Bărbat paralizat parțial, după un masaj cu ventuze, lăsate pe spatele lui două zile
Publicat acum 52 minute
Donald Trump dispune desecretizarea informațiilor despre dispariția Ameliei Earhart
Publicat acum 52 minute
Avion, prăbușit lângă o unitate militară din Iași
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Un primar aflat în închisoare cere UE să oprească alunecarea Bulgariei spre autoritarism
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Borza, revoltat: "Pacientul nu mai e om, e statistică. Nu mai există empatie"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 13 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 20 ore si 51 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close