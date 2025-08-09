Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad

O bombă aeriană britanică de 500 de kg, lansată asupra Belgradului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și găsită pe un șantier din capitala sârbă, a fost neutralizată cu succes sâmbătă, a anunțat Ministerului de Interne al Serbiei.

Bomba, care nu explodase, a fost descoperită luni la o adâncime de 2,5 metri pe șantierul unei zone rezidențiale pe malul râului Sava, în apropiere de centrul orașului, transmite France Presse.



Sâmbătă dimineața, autoritățile au cerut locuitorilor să părăsească zona timp de mai multe ore.



"Este o bombă din al Doilea Război Mondial, aparținând Aliaților, fabricată în Marea Britanie", a explicat ministrul sârb de interne, Ivica Dacic, într-o declarație pentru televiziunea națională (RTS).



Potrivit acestuia, a fost lansată asupra Belgradului în 1944, în timpul unuia dintre bombardamentele Aliaților asupra capitalei sârbe, aflată atunci sub ocupație nazistă.



"Această bombă cântărea aproximativ 500 de kilograme, cu o încărcătură explozivă de peste 200 de kilograme. Ea reprezenta un pericol major pentru locuitorii din zonă", a adăugat ministrul.



Odată îndepărtată, bomba a fost transportată într-o zonă nisipoasă nepopulată la peste 60 km est de Belgrad, unde a fost neutralizată.



Peste 100 de membri ai forțelor de poliție, specializați în situații de urgență, cu 22 de vehicule, au fost implicați în această operațiune, potrivit ministrului.



Belgradul a fost bombardat pentru prima dată în 1941 de aviația germană, apoi de mai multe ori între aprilie și septembrie 1944 de aviația aliată, înainte de a fi eliberat în octombrie 1944, potrivit Agerpres.

