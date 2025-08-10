Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video

Comediantul Bogdan Drăcea, un artist al observației fine și, totodată, un mare iubitor de necuvântătoare, a vorbit despre asociația pentru protecția animalelor pe care a fondat-o și despre situația animalelor din România.

Bogdan Drăcea a înființat Asociația Ramses care sprijină atât animalele străzii, cât și oamenii care nu își pot permite tratamente veterinare. Asociația colaborează cu cabinete veterinare care oferă reduceri și folosește fondurile strânse pentru a acoperi costurile tratamentelor cât mai mult posibil.

„Ramses a fost primul meu motan pe care l-am găsit pe Barbu Văcărescu sub o mașină. Eu nu prea eram cu pisicile, aveam doar un câine în momentul acela. L-am dus la veterinar că nu am putut să trec indiferent, chit că nu eram neapărat fan pisici, dar nu puteam să îl las așa un suflet. L-am dus la veterinar, apoi a ajuns în casă. L-am avut aproape 9 ani, dar a avut foarte multe probleme de sănătate de-a lungul timpului, a avut și sarcom și este primul motan din România care a avut două stenturi artificiale de urinat pentru că a făcut piatră și la rinichi și la ureter. A fost pe moarte, dar această operație i-a mai prelungit viața cu încă 4-5 ani”, a spus Bogdan Drăcea.

„M-am gândit să înființez o asociație să ajutăm și oameni care nu își permit, pe lângă animalele străzii. Adică noi avem parteneriat cu mai multe cabinete veterinare care ne fac reducere și sunt oameni care vin și nu își permit anumite tratamente sau oameni care nu își permit nici cel mai ieftin tratament și noi ajutăm. Adică noi avem bani strânși și plătim pe cât posibil”, a spus Bogdan Drăcea.

„Strângem foarte mulți bani"

La patru luni de la înființare, Bogdan Drăcea spune că asociația merge bine, deși are datorii. Pentru a evita acumularea unor datorii mari, asociația a decis să acorde ajutor doar cazurilor grave și urgente, continuând să sprijine prin postări, dar cu o gestionare mai atentă a cheltuielilor.

„Cum decurg lucrurile la 4 luni de la înființare?", a întrebat Tudor Tim-Ionescu.



„E bine, avem datorii. Merge foarte bine. Realist vorbind, strângem foarte mulți bani, doar că am strâns din ce în ce mai mulți bani de la lună la lună și în ultima lună ne-am cam aruncat, în sensul că am luat tot ce venea la noi, avem parteneriat și cu firmă de transport, am mutat animăluțe, am plătit cheltuieli veterinare, am cumpărat tone de mâncare pentru oameni și acum am zis să sistăm puțin, adică am luat doar ce e grav și urgent.

Ajutăm cu postări în continuare, dar am zis să sistăm puțin ca să ne achităm, să nu avem foarte multe datorii. Nu avem niște sume enorme, dar am mai auzit de alte asociații sau cabinete care au sume enorme și nu aș vrea să ajungem acolo”, a spus Bogdan Drăcea.

Situația animalelor din România

Bogdan Drăcea a explicat că situația animalelor din România este gravă, mai ales în afara Bucureștiului. Acesta consideră că lipsa educației în domeniul îngrijirii animalelor și mentalitatea că animalele trebuie să aducă un beneficiu stau la baza acestei situații triste.

„Cum vezi lumea animalelor în România? Cum ți se pare românul?, a întrebat Tudor Tim-Ionescu.



„Mi se pare că noi, în București, poate trăim într-o bulă, pentru că aici nu pare atât de gravă situația, dar noi, mergând în turneu prin toată țara, am văzut foarte multe. Pe lângă faptul că pe orice drum pe care mergi în România vezi cadavre, vezi foarte multe animale care nu sunt în condiții optime.



Cred că în turneul ăsta am văzut în cinci locuri diferite câini legați cu lanțul, scăpați de undeva, care târau lanțul după ei mergând pe stradă. E ceva foarte rău.



Vezi, de exemplu, cai foarte slabi. Un cal ar trebui să fie super sănătos, super mare. E o situație foarte nasoală la noi în țară, realist vorbind. Mi se pare că nu e educație deloc în sfera asta. Cumva, toată lumea are mentalitatea aia: „Animalul trebuie să aibă un beneficiu, trebuie să-mi dea ceva, să stea la curte, să mănânce un șobolan”, a spus Bogdan Drăcea la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC News TV.

