Bogdan Drăcea, despre practicile dubioase din lumea asociațiilor românești: Am crezut că suntem cu toții o mare familie / video

Comediantul Bogdan Drăcea, un artist al observației fine și, totodată, un mare iubitor de necuvântătoare, trage un semnal de alarmă asupra lipsei de încredere în lumea asociațiilor din România. Potrivit acestuia, nu toate urmăresc binele comun și există practici dubioase care afectează încrederea donatorilor.

„Cum vezi lumea asociațiilor în România?", a întrebat Tudor Tim-Ionescu.



„Eu am crezut că suntem cu toții o mare familie și că ne dorim același bine comun. Nu pot să zic neapărat că toți își doresc același lucru. Cred că depinde de fiecare. Noi când am făcut site-ul, (asociatiaramses.ro) am vrut să facem mai degrabă un hub în care să punem toate asociațiile și toate adăposturile care deja se ocupă de chestia asta.

Noi în orice video am susținut: „Nu ne dați nouă bani, puteți să le dați lor dacă vreți, puteți să redirecționați impozitul acela către ei”. Ulterior, am mai aflat că unii fac nu știu ce, nu prea ar fi ok, scoate-i de pe site. Am mai citit articole, am mai aflat de două-trei persoane individuale, o asociație, scoate-i și pe ăia.



Ăsta mi se pare cel mai nasol lucru, că nu poți să ai încredere în nimeni, niciodată. Am auzit și de alte manevre: cu donăm mâncare, se vinde mâncarea, ți se pun mai mulți bani la facturile de la cabinetul veterinar și de fapt nu au fost. Am auzit și am și trăit, și acum mi se pare nasol că nu există încredere.



Noi punem tot timpul toate tranzacțiile, avem toate bonurile, totul e organizat. Dacă vrea oricine să ne întrebe de orice, vă dăm toate actele pentru că am vrut să aibă oamenii încredere. Mă gândesc că poate au încredere pentru că eu nu trăiesc din asta, fac asta strict pentru sufletul meu. Sper din tot sufletul să ne ofere oamenii încredere și, pentru că ne donează lunar mulți oameni, aș vrea să cred că am prins o parte bună de încredere, dar nu sunt toate de încredere, din păcate”, a spus Bogdan Drăcea la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC News TV.

Video:

