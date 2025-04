Blackout „fără precedent“ în Spania, Portugalia, Andorra și sudul Franței. Update: A început restabilirea alimentării cu energie / video

Update 6:

Guvernul spaniol a convocat o reuniune de criză la sediul Red Eléctrica din cauza penei de curent, relatează ziarul spaniol El País.

Autoritatea spaniolă de trafic (DGT) le cere cetățenilor să nu își folosească mașinile decât dacă este absolut necesar, din cauza penei de curent.

Update 5:

Operatorul rețelei electrice din Spania, Red Eléctrica, a declarat că lucrează împreună cu companiile de energie pentru a restabili alimentarea cu electricitate, după ce mari părți din Spania și Portugalia au fost afectate de o pană de curent luni.

E-Redes, o companie spaniolă de monitorizare a rețelei electrice, a transmis într-un comunicat că lucrează la refacerea conexiunilor în etape.

„Aceasta este o problemă mai amplă la nivel european”, a adăugat compania.

Posturile de radio spaniole au relatat că o parte a metroului din Madrid era evacuată. De asemenea, în centrul Madridului s-au format ambuteiaje după ce semafoarele au încetat să funcționeze, potrivit postului de radio Cadena Ser.

Poliția portugheză a declarat că semafoarele au fost afectate în toată țara, metroul din Lisabona și Porto a fost închis, iar trenurile nu circulau.

The fans at the Madrid Open are left in darkness amid the power outage.



Crazy scenes.



pic.twitter.com/dAqhUoByhF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025

Update 4:

Operatorul aeroportuar spaniol AENA anunță că aeroporturile din Spania se confruntă cu unele perturbări din cauza unei pene de curent; generatoarele de rezervă sunt în funcțiune. Red Eléctrica anunță că continuă să lucreze pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

Red Eléctrica anunță că procesul implică energizarea treptată a rețelei de transport pe măsură ce unitățile de producție sunt conectate. Compania mai zice că a început să restabilească alimentarea cu energie electrică în nordul și sudul Peninsulei Iberice.

Update 3:

Madrid Open - un turneu anual de tenis pe zgură - a fost suspendat din cauza panei de curent care afectează în prezent capitala Spaniei și regiunea înconjurătoare, scrie BBC.

Jucătorul britanic de tenis Jacob Fearnley a fost nevoit să părăsească terenul când jocul a fost suspendat, relatează presa PA.

Pierderea puterii a afectat tablourile de bord și o cameră de deasupra terenului, adaugă acesta.

Update 2:

Blackout-ul a întrerupt accesul la internet și alte servicii, inclusiv rețelele 5G, pentru toți utilizatorii din zonele afectate, potrivit unei postări pe X a paginii The Informant.

Serviciile au fost restabilite de atunci, iar autoritățile investighează cauza, despre care rapoartele inițiale sugerează că ar putea fi legată de o problemă de sincronizare a rețelei între sistemele de alimentare ale celor două țări.

Postările recente pe X indică discuții în desfășurare despre incident, unii utilizatori speculând despre potențiale amenințări la adresa securității cibernetice, deși nu a fost furnizată nicio confirmare oficială.

Aeroporturile precum Madrid-Barajas și sistemele de metrou precum metroul Valencia au fost complet închise. Marile orașe, inclusiv Sevilla, Barcelona, ​​Pamplona, ​​Madrid și Lisabona au fost puternic afectate, datele din rețeaua electrică a Spaniei arătând o scădere bruscă și dramatică a cererii. De asemenea, unele părți ale Franței au suferit perturbări.

A power outage across most on mainland Spain, some of France & Portugal is still ongoing.#apagon https://t.co/qty9WEblLQ — Lolita Westinghouse ???????? (@lolwestinghouse) April 28, 2025

Update:

Un român din Spania a intervenit telefonic la postul de televiziune B1TV și a precizat că este „fără precedent“. Internetul nu mai merge, iar semafoarele s-au oprit, motiv pentru care în intersecții se află polițiști care dirijează traficul, potrivit lui Daniel Țecu, român din Sevilla.

El a mai punctat că este posibil să fie vorba de un atac și că mulți oameni au ieșit pe străzi.

Între timp, compania feroviară spaniolă RENFE anunță la ora 12:30 că a avut loc o întrerupere de energie electrică la nivel național, iar trenurile s-au oprit. Nu sunt programate plecări.

„Trenurile s-au oprit” și au fost oprite plecările în toate stațiile, spune compania.

Total power outage across Spain and Portugal. Currently waiting for a train and all trains suspended. pic.twitter.com/tF9Feo1lRr — Crypto Trader Simon (@cryptotrader_si) April 28, 2025

Știrea inițială:

Operatorul rețelei electrice din Spania, Red Eléctrica, a declarat că lucrează împreună cu companiile de energie pentru a restabili alimentarea cu electricitate, după ce părți mari din Spania și Portugalia au fost afectate de o pană de curent luni, notează Reuters.

Traficul din centrul Madridului este afectat din cauza semafoarelor care nu funcționează, conform postului de radio Cadena SER. Părți din rețeaua de metrou din Madrid sunt evacuate, potrivit posturilor de radio din Spania.

❗️⚡️???????????????????????????????? - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB — ????????The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

❗️????????⚡️???????? - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi — ????????The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News