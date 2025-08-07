Bizara ”floare cadavru” din Grădina Botanică din Varșovia a oferit un nou moment spectaculos - Foto în articol

Sute de vizitatori curioși stau la coadă să vadă un exemplar de Amorphophallus titanum, supranumită ”floarea cadavru”, în Grădina Botanică a Universității din Varșovia.

Motivul principal este că, după patru ani de așteptare, a înflorit ”floarea cadavru”. Aceasta emană un miros înțepător de carne putrezită. Exemplarul are o înălțime impresionantă de 180 cm și o lățime de 122 cm. Planta cântărește acum 40 kg și are o rară capacitate de a se încălzi, cu scopul de a-și dispersa parfumul.

Vizitatorii au afirmat că mirosul este un amestec de putrefacție și materie vegetală. Prin urmare, numele bizar al florii provine de la mirosul neplăcut pe care îl emană, în momentul în care înflorește şi se răspândește pe distanțe mari.

Una dintre particularitățile acestei specii, cea mai mare din genul său, este raritatea înfloririlor sale, care pot apărea sau nu. În sălbăticie, această specie înflorește rar, iar atunci când este cultivată, ca în această situație din Grădina Botanică din Varșovia, evenimentul este și mai puțin așteptat.

Foto

Sursa - captură video YouTube sławomir Czemplik

Nu doar mirosul neplăcut, de putrefacție, o fac o plantă unică, ci și raritatea florilor sale. Trăsătura definitorie care îi dă numele este dimensiunea uriașă pe care o poate atinge inflorescența sa. "Ca și alte plante din familia Araceae, arumul", spun specialiştii de la Varșovia, "are o inflorescență în formă de spadix înconjurată de o subinflorescență brun-roșiatică", frunza care înconjoară inflorescența în formă de spadix. Ambele cresc dintr-un tubercul subteran ce poate cântări câteva zeci de kilograme, precum este exemplarul din Varșovia, care s-a "îngrășat" cu 15 kg de la ultima înflorire.

Mirosul de putrefacție are o funcție vitală pentru floare

Mirosul de cadavru provine din interiorul inflorescenței, ce atinge temperaturi mai mar. Acest miros neplăcut are, de fapt, o funcție vitală pentru planta în sine, respectiv să atragă cât mai multe insecte polenizatoare, ținând cont că floarea supraviețuiește doar câteva zile, scrie fanpage.it.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News