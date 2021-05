Bill și Melinda Gates au contract de separare. Cel mai costisitor divorț din istorie: Ce a cerut soția și ce avere uriașă au de împărțit

Bill și Melinda Gates, divorț. Jennifer, fiica cea mare a cuplului, prima reacție: Moment dificil. Încerc să învăț să mă descurc cu emoțiile mele

Melinda și Bill Gates și-au anunțat divorțul după 27 de ani de căsnicie, iar vestea a dat drumul informațiilor despre cei doi și a stârnit o mulțime de controverse.

Potrivit Business Insider, cei doi nu au semnat niciodată un acord prenupțial, dar au un "contract de separare" care stipulează modul în care își vor împărți averea în caz de divorț. Un contract de acest fel, document legal, stabilește ce se va întâmpla cu bunurile unui cuplu dacă divorțează sau dacă unul dintre ei moare, stipulează drepturi și obligații, cum ar fi întreținerea și custodia copilului și este semnat fără implicarea instanței.

Baroul din New York City susține că un astfel de document este folosit de multe cupluri ca o oportunitate de a-și repara căsătoria.

Bill Gates, al patrulea cel mai bogat om din lume. Ce a cerut Melinda în contract

Bill Gates este al patrulea cel mai bogat om din lume, potrivit Bloomberg, este co-fondator Microsoft și deține 1% din compania de tehnologie. Astfel, are o avere de 146 miliarde de dolari.

Acordul de divorț ar putea fi unul dintre cele mai costisitoare din istorie.

În cererea de divorț a soților Gates, prezentată de TMZ.com. s-a solicitat împărțirea bunurilor imobiliare, a bunurilor personale și a datoriilor în conformitate cu contractul lor de separare.

Melinda nu a cerut sprijinul financiar al soțului.

Documentele depuse luni în King, Washington, o au trecută pe Melinda ca petiționară și pe Bill ca pârât.

Anunțul făcut de Bill și Melinda Gates

"După mult timp de gândire, dar și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia să punem capăt mariajului nostru. De-a lungul celor 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Continuăm să ne împărtășim credința pentru această misiune și să lucrăm împreună pentru fundație, dar nu mai credem că putem continua să evoluăm împreună ca un cuplu în următoarea etapă a vieților noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră pe măsură ce începem să navigăm spre această nouă viață", a scris Bill Gates pe Twitter.