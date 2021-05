”După mult timp de gândire, dar și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia să punem capăt mariajului nostru. De-a lungul celor 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Continuăm să ne împărtășim credința pentru această misiune și să lucrăm împreună pentru fundație, dar nu mai credem că putem continua să evoluăm împreună ca un cuplu în următoarea etapă a vieților noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră pe măsură ce începem să navigăm spre această nouă viață” este mesajul postat pe Twitter de Bill Gates și semnat Melinda și Bill Gates.