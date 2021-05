Bill și Melinda Gates, divorț. Jennifer, fiica cea mare a cuplului, prima reacție: Moment dificil. Încerc să învăț să mă descurc cu emoțiile mele

Fiica cea mare a cuplului Bill şi Melinda Gates, Jennifer Gates, în vârstă de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului părinților ei.

După anunțul despărțirii, tânăra de 25 de ani a scris pe Instagram că familia ei „traversează o perioadă dificilă”, conform madame.lefigaro.fr.

„Bună ziua prieteni, mulți dintre voi știți acum de separarea părinților mei”, a scris Jennifer Gates, fiica cea mare a cuplului, pe Instagram, adăugând: „Este un moment dificil pentru întreaga noastră familie. Încerc încă să învăț să mă descurc cu emoțiile mele și să fac acest lucru cât mai bine posibil, la fel ca ceilalți membri ai familiei în acest moment”.

Tânăra de 25 de ani a afirmat că nu va face „niciun comentariu suplimentar” cu privire la divorțul părinților.

Cu toate acestea, ea a mulțumit comunității pentru sprijin și „mesajele minunate”.

Cine este Jennifer

Născută pe 26 aprilie 1996, Jennifer este cea mai mare dintre cei trei copii ai lui Bill și Melinda Gates. Fratele ei Rory, în vârstă de 21 de ani, și sora Phoebe, în vârstă de 18 ani, nu au reacționat public la despărțirea părinților.

Toți trei au crescut în Seattle.

Au decis să divorțeze după 27 de ani

Bill şi Melinda Gates au ales că divorţeze după 27 de ani de mariaj, spunând că nu mai găsesc puterea de a evolua împreună. Anunţul rupturii a fost făcut public printr-un mesaj identic scris pe conturile lor de pe Twitter. Ei conduc Fundaţia Bill & Melinda Gates.

Bill şi Melinda Gates s-au cunoscut la Microsoft şi au decis să se căsătorească în anul 1994, în Hawaii.

Cuplul a fost de acord să dea mai mult de jumătate din averea lor cauzelor umanitare, prin Fundaţia Bill & Melinda Gates. Cei doi sunt co-preşedinţi şi administratori ai fundaţiei, care a fost lansată în anul 2000.

„După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă. Continuăm să împărtășim credința în această misiune și ne continuăm munca împreună la fundație, dar nu mai credem că putem crește împreună ca un cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Cerem spațiu și confidențialitate pentru familia noastră, în timp ce începem să navigăm în această nouă viață”, este mesajul postat de cei doi.

Șoc la nivelul mediului de afaceri

Separarea celor doi a produs un val de şoc în mediul de afaceri, în domeniul sănătăţii publice şi în lumea filantropiei.

Nu se cunosc, pentru moment, detaliile financiare ale divorţului dintre Bill și Melinda Gates, relatează CNBC. Situaţia averii Gates ridică mai multe semne de întrebare pentru că o mare parte nu a fost încă donată Fundaţiei Bill şi Melinda Gates.

Anunţul a venit la doi ani după ce Jeff Bezos, CEO Amazon, a decis împreună cu soţia sa, MacKenzie, să divorţeze.

Bill Gates şi Jeff Bezos se numără printre cei mai bogaţi oameni din lume, iar Amazon şi Microsoft concurează în domeniul cloud computing, potrivit Mediafax.