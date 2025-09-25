€ 5.0754
Data actualizării: 11:50 25 Sep 2025 | Data publicării: 11:49 25 Sep 2025

Băutura care te învinețește și îți fură fierul din sânge

Autor: Giorgi Ichim
Băutura care te învinețește și îți fură fierul din sânge Foto: Freepik @eyeem
 

O bei crezând că e sănătoasă, dar această băutură îți fură fierul din sânge și te lasă fără energie.

Devine tot mai populară, este promovată masiv pe rețelele sociale și mulți o consideră o alegere "sănătoasă". Însă specialiștii avertizează că, băută zilnic și în cantități mari, poate provoca un efect neașteptat: deficit sever de fier.

Tot mai multe persoane povestesc că au început să aibă dureri de cap, oboseală, unghii fragile și vânătăi apărute fără motiv, iar analizele au confirmat lipsa acestui mineral esențial. În unele cazuri, problema a ajuns atât de gravă încât a fost nevoie de transfuzii de fier.

Fierul este vital pentru transportul oxigenului în organism, iar lipsa lui duce rapid la anemie, slăbiciune și scăderea imunității. Iar ceea ce puțini știu este că această băutură foarte apreciată poate împiedica organismul să absoarbă corect fierul din alimentație.

Cercetările arată că două substanțe din compoziția acestei băuturi blochează acest proces, iar efectele se văd mai ales la femei, care au oricum un risc mai mare de deficit de fier.

Riscurile nu apar neapărat după un consum ocazional, ci mai ales atunci când băutura devine un obicei zilnic. Contează și momentul în care este consumată, pentru că băută imediat după mese afectează și mai mult absorbția.

Deși are și beneficii demonstrate – de la efecte antioxidante la susținerea metabolismului – specialiștii atrag atenția că echilibrul este esențial. Prea mult din această băutură poate face mai mult rău decât bine.

Află dintr-un articol DC Medical despre ce băutură este vorba și cum îți poate afecta sănătatea atunci când o consumi. Această informație te va surprinde!

