Bătaie între clanurile din Dâmbovița, în stradă. Polițiștii au tras focuri de armă și au reținut 10 persoane

Un incident violent a tulburat liniştea comunităţii din Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, unde un conflict izbucnit între mai mulţi indivizi s-a transformat într-o încăierare de amploare, soldată cu rănirea a şapte persoane şi cu intervenţia fermă a poliţiei. Pentru a restabili ordinea, agenţii de poliţie au fost nevoiţi să tragă focuri de armă de avertisment în aer, semn al gravităţii situaţiei. Zece bărbaţi implicaţi în scandal au fost reţinuţi şi riscă acum măsuri preventive din partea magistraţilor.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, totul ar fi început în după-amiaza zilei de 16 august, în jurul orei 12:10. Un bărbat de 23 de ani şi un altul, în vârstă de 50 de ani, s-au luat la ceartă în plină stradă, pe fondul unor neînţelegeri care, deocamdată, nu au fost clarificate. Disputa verbală s-a transformat rapid într-o agresiune fizică, iar cei doi şi-ar fi aplicat lovituri reciproce.

La scurt timp după primul incident, spiritele s-au încins şi mai mult. În jurul orei 12:30, cei doi bărbaţi şi-au chemat în ajutor apropiaţii, transformând o altercaţie între două persoane într-o adevărată bătaie generalizată. Astfel, bărbatul de 50 de ani a revenit în conflict alături de patru cunoscuţi, cu vârste între 22 şi 53 de ani. În tabăra adversă, tânărul de 23 de ani s-a întors însoţit de alţi patru bărbaţi, cu vârste între 20 şi 46 de ani.

Întâlnirea dintre cele două grupuri s-a transformat într-un scandal de proporţii. Loviturile au fost aplicate atât cu pumnii şi picioarele, cât şi cu obiecte contondente. Martorii din localitate au povestit ulterior că bătaia a degenerat rapid şi că mai multe persoane au suferit răni vizibile, fiind nevoie de intervenţia echipajelor medicale.

Şapte răniţi şi o maşină vandalizată

Conform IPJ Dâmboviţa, şapte persoane implicate în conflict, cu vârste cuprinse între 21 şi 53 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital. Medicii au constatat că leziunile suferite de aceştia sunt traumatice, cauzate de lovituri repetate şi de folosirea unor obiecte dure în timpul încăierării.

Pe lângă victimele rănite, violenţele au provocat şi pagube materiale. Doi bărbaţi, de 26 şi 46 de ani, ar fi distrus un autoturism parcat în apropierea locului scandalului. Cei doi au lovit cu obiecte contondente maşina, spărgându-i parbrizul, luneta şi geamurile laterale, gest care a accentuat haosul şi starea de panică în rândul comunităţii.

Poliţia a tras focuri de avertisment

La faţa locului au ajuns rapid mai multe echipaje de poliţie. Situaţia era tensionată, iar cei implicaţi nu păreau dispuşi să se oprească. Pentru a dispersa grupurile violente şi a restabili ordinea, unul dintre poliţişti a folosit armamentul din dotare. Trei focuri de avertisment au fost trase în plan vertical, după ce oamenii legii au adresat şi somaţii verbale. În urma acestei intervenţii, spiritele s-au mai calmat, iar cei implicaţi au fost încătuşaţi şi conduşi la secţie.

Duminică, 17 august, zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 55 de ani au fost reţinuţi de poliţişti. Aceştia urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti, pentru ca procurorii să decidă ce măsuri preventive vor fi aplicate, arest preventiv sau control judiciar.

