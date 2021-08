Barcelona, probleme financiare uriaşe. Laporta, apel la fani: Să rămânem uniţi!

Într-o conferință de presă ce a durat două ore, președintele Barcelonei, Joan Laporta, a anunțat luni că clubul are o datorie "îngrijorătoare" și a declarat că salariile reprezintă 103% din veniturile clubului, atacându-l pe Josep Maria Bartomeu, considerat vinovat de situație.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a vorbit deschis despre situația financiară "foarte îngrijorătoare" a clubului, dezvăluind că gigantul din La Liga are datorii de 1,35 miliarde de euro.

Laporta l-a acuzat pe predecesorul său Josep Bartomeu că i-a lăsat o "moștenire teribilă", care, potrivit acestuia, face ca salariile de la club să reprezinte 103% din veniturile de pe Nou Camp.

El a pus situația "dramatică" a clubului pe seama plecării lui Lionel Messi și a insistat că Bartomeu și consiliul său de administrație trebuie să fie trași la răspundere.

Laporta, aflat la al doilea mandat de președinte al clubului, după ce a câștigat alegerile din 2021, la începutul acestui an, a declarat la conferința de presă de luni: "Salariile noastre reprezintă 103 la sută din veniturile totale ale clubului. Este o cifră cu 20-25 la sută mai mare decât cea a concurenților noștri.”

"Primul lucru pe care a trebuit să îl facem când am ajuns a fost să cerem un împrumut de 80 de milioane de euro, pentru că altfel nu puteam plăti salariile. Regimul anterior a fost plin de minciuni".

Laporta a continuat: "Am constatat, de asemenea, că a trebuit să facem reparații urgente la Camp Nou pentru că, altfel, situația reprezenta un risc pentru fanii prezenți. De asemenea, am aflat că clubul primise deja în avans 50% din taxele pentru drepturile TV, relatează Mediafax.

Am mai constatat și că politica salarială se prezintă sub forma unei piramide inversate - veteranii cu contracte lungi și tinerii cu contracte scurte. Nu au existat reduceri salariale - minciuni. Am constatat că s-au făcut plăți disproporționate către intermediari, nici măcar către agenți.”

Laporta a mai explicat că "Barcelona are o valoare netă negativă de 451 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o moștenire teribilă. Ceea ce s-a întâmplat este foarte îngrijorător.”

Referindu-se la explicațiile furnizate de fosta conducere, Laporta a mai spus: "Scrisoarea (deschisă n.r.) a lui Bartomeu este un efort de a justifica un management care este nejustificabil. Este un exercițiu de disperare. Ei sunt responsabili pentru tot ceea ce s-a întâmplat până la 7 martie. Nu vor scăpa de ceea ce au făcut".

Barcelona a semnat cu Memphis Depay și Eric Garcia în această vară, cei doi venind liberi de contract.

Cu toate acestea, în ciuda plecării lui Messi, clubul a reușit să îi înregimenteze pe cei doi abia în ultimul moment, înaintea victoriei din prima etapă, duminică, împotriva lui Real Sociedad, după ce căpitanul Gerard Pique a fost de acord să accepte o reducere a salariului său.

Laporta speră ca și alți jucători, precum Jordi Alba, să urmeze în curând acest exemplu.

"Îi mulțumesc lui Pique pentru dorința sa de a ajuta clubul. Reducerea contractului său ne-a ajutat să încheiem noile contracte. Îl vom putea înregistra și pe Sergio Kun Aguero, cu ajutorul acordului pe care intenționăm să îl avem cu ceilalți jucători. Sper ca și ceilalți căpitani să acționeze ca Pique", a declarat Laporta.

În ciuda multitudinii de probleme, Laporta crede că Barcelona își poate repara situația și a dezvăluit că a contractat un împrumut de 550 de milioane de euro, cu o rată a dobânzii de 1,1% pentru a restructura clubul.

El crede că va fi nevoie de câțiva ani pentru ca clubul să revină pe o bază financiară mai stabilă.

"Situația este dramatică, dar avem vești bune", a spus Laporta. "Planul strategic bazat pe credibilitatea și experiența noastră, pe activele pe care le are Barca, face ca această situație să fie temporară. Cred că în câțiva ani economia clubului va fi sănătoasă.

Nu suntem deloc speriați. Suntem foarte motivați și pozitivi, iar moralul este ridicat. Este o mare provocare, dar suntem capabili să o depășim.

Aș vrea să fac apel la toți fanii Barca și la întregul club să fie uniți. Cu fotbal și unitate, sunt convins că această eră va fi plină de succese."