€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:46 14 Oct 2025 | Data publicării: 16:45 14 Oct 2025

Bărbatul care a furat 10 milioane de lei din Poşta Mare Timişoara, depistat și arestat în Italia
Autor: Andrei Itu

barbat-arestat_24952600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Individul care a sustras 10 milioane de lei din Sucursala Timişoara a Poştei Române, la sfârșitul lunii mai 2025, dat în urmărire internaţională, a fost găsit și arestat în Italia.

Suspectul se ascundea într-un apartament dintr-o localitate din Italia și folosea documente false pentru legitimare.

În ce oraș se ascundea urmăritul internațional

"URMĂRIT INTERNAȚIONAL PENTRU FURTUL DIN INCINTA UNUI OFICIU POȘTAL DIN TIMIȘOARA, DEPISTAT ÎN ITALIA.

În urma unei strânse colaborări între Biroul Atașatului de Afaceri Interne Italia și Serviciul de Investigații Criminale Timiș, sprijiniți de Serviciul Central Operativ al Poliției Italiene, Squadra Mobile Milano și Squadra Mobile Pavia, au fost desfășurate, începând cu data de 1 octombrie a.c., o serie de activități operative comune. 

Infracțiune de furt calificat cu consecințe deosebit de grave

În urma acestor acțiuni, în această dimineață, autoritățile italiene au arestat un cetățean român, de 37 de ani, urmărit internațional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autoritățile judiciare din România pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave. 

Acesta este cercetat pentru sustragerea a 10 milioane de lei din incinta unui oficiu poștal din municipiul Timișoara. Persoana urmărită se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

Operațiunea reprezintă un nou exemplu de cooperare eficientă între structurile de poliție române și italiene, în cadrul eforturilor comune de combatere a criminalității transfrontaliere și de aducere în fața justiției a persoanelor care se sustrag răspunderii penale", conform unui comunicat al IPJ Timiș.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

barbat arestat italia
furt posta mare timisoara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Palma de la ÎCCJ care a trecut neobservată. Av. Bărbuceanu: nu va mai fi partenerul de încredere al DNA
Publicat acum 9 minute
România caută forță de muncă. Angajatorii merg până în Asia pentru sudori, croitori sau agronomi
Publicat acum 31 minute
Liviu Vârciu, luat la ochi de CNA, după o postare pe TikTok: Conținut ilegal
Publicat acum 41 minute
Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei
Publicat acum 44 minute
Grevă națională în Belgia: Sindicatele paralizează transportul public și aeroporturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close