Bărbaţi torturaţi de poliţişti în Bucureşti. Christian Ciocan: Halucinant. Moment de răscruce, nici pe vremea Miliţiei nu auzeam aşa ceva

Poliţişti acuzaţi de tortură, sindicatele reacţionează. "Tipul ăsta nu are ce căuta în Poliţie". Sursa: Unsplash

Acesta a catalogat întâmplarea ca incalificabilă, chiar afirmând că astfel de situaţii nu existau nici pe perioada miliţiei.

"Am aflat despre această situaţie. Punctul nostru de vedere, al Federaţiei, este că situaţia e halucinantă. În mod evident, reiterăm anumite principii pe care le-am afirmat întotdeauna. Un stat modern nu poate merge mai departe, dacă principiile pe care se bazează ca organizare socială sunt încălcate. Unul dintre acestea spune că Poliţia este în slujba comunităţii, şi nu invers. Poliţia se apără şi nu atacă, aplică în mod echidistant legea, în mod obiectiv, pentru că este garantul respectării drepturilor omului. Ori în această situaţie aflăm că nu numai drepturile omului au fost încălcate, dar că a fost lezată şi demnitatea umană.

Nu poţi avea ca poliţist nici pasiuni, nici opinii adverse a priori altfel decât în contextul legii, nu poţi fi subiectiv şi să te manifeşti personal când eşti îmbrăcat în uniformă. Este extrem de grav dacă lucrurile s-au întâmplat aşa. Lucrurile trebuie clarificate. Trebuie aflat cum a fost posibil ca aceste lucruri să se producă, dacă sunt adevărate. Federaţia este în slujba poliţiştilor curaţi, a celor care respectă principiile de care vorbeam", a declarat cms Christian Ciocan pentru DC NEWS.

Resursa umană din Poliţie, o problemă

"Resursa umană reprezintă o mare problemă. Tot eu am mai spus de-a lungul timpului că decidenţii din resursă umană trebuie să participe activ la tot acest proces. Răspunderea e personală, dar pe zonă de selecţie, resursa umană e extrem de importantă. Pregătirea profesională constantă e o condiţie sine qva non ca poliţia să îşi îndeplinească menirea. În ultimii 30 de ani am asistat la dese situaţii care au avut consecinţe deosebite de grave.

Federaţia susţine poziţia ministrului de interne, Lucian Bode, că nu poţi fi poliţist dacă ai o asemenea atitudine. Faptele astea, dacă s-au întâmplat, sunt atroce, absurde, de nepermis, fapte care nu pot fi catalogate de o minte umană în anul 2021, de o minte umană normală", a mai spus acesta.

"Nici pe vremea miliţiei nu se întâmpla"

"Trebuie ca oamenii să ştie că se pot baza pe Poliţie, şi aceştia să nu mai perceapă Poliţia ca un aparat de represiune, cum era receptată Miliţia înainte de 1989. Atribuţiile noastre sunt guvernate de principiile prevăzute în Constituţie şi astfel lucrurile trebuie să meargă în sensul respectării legilor şi demnităţii umane şi să nu se mai facă rabat de la nimic, nici măcar de la condiţiile de încadrare. În structurile centrale ale aparatelor care compun MAI, trebuie să se ajungă după o anumită perioadă de timp şi nu imediat de la încadrare. Şi această problemă a fost trecută în derizoriu şi ne-am trezit că oameni fără experienţă au ajuns în structurile centrale, de unde trebuiau să coordoneze celelalte structuri. E un moment de răscruce.

Suntem la 30 de ani de când Miliţia s-a transformat în Poliţie şi vorbim de lucruri pe care nu le auzeam nici în perioada Miliţiei. Asta nu se poate tolera", a concluzionat Christian Ciocan, care a adăugat însă că până se dă o sentinţă finală, agenţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

