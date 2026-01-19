€ 5.0921
Subcategorii în Stiri

Baia în apă înghețată, simbol de putere pentru Vladimir Putin. Mao Zedong și Saddam Hussein, posibile surse de inspirație - VIDEO
Data actualizării: 19:05 19 Ian 2026 | Data publicării: 18:58 19 Ian 2026

Baia în apă înghețată, simbol de putere pentru Vladimir Putin. Mao Zedong și Saddam Hussein, posibile surse de inspirație - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Vladimir Putin inoata in apa inghetata Imagine cu Vladimir Putin de Bobotează, în apele înghețate. Fotografie din anul 2021. Sursa foto: Kremlin.ru

Vladimir Putin s-ar fi scăldat și în acest an în apele înghețate din Rusia. Află în articol ce alți dictatori au mai folosit acest gest de putere de-a lungul timpului.

 

Președintele rus Vladimir Putin s-a scufundat și în acest an apele înghețate din regiunea Moscovei, fiind filmat în timp ce înoată în apa rece. Potrivit secretarului său de presă, Dmitri Peskov, aceasta este o tradiție prezidențială și „el nu încalcă tradiția”.

Liderii G7, glume pe seama lui Vladimir Putin. "Ne păstrăm sacourile?" - Video

„Vladimir Putin, așa cum face în mod tradițional în fiecare an, a făcut pasul decisiv. Desigur, Bobotează este o sărbătoare importantă pentru el, așa cum este și pentru toți creștinii ortodocși care lucrează la Kremlin”, a declarat Dmitri Peskov, citat de TASS.

Deși Peskov a declarat că tradiția de a înota în apa înghețată este un ritual și o „chestiune personală” pentru fiecare, lumea știe deja că acest obicei al lui Putin este și un gest de putere la care obișnuiește să recurgă. El și-a cultivat de-a lungul anilor o întreagă mitologie a liderului puternic, atent mediatizată.

Imaginile cu el din Siberia, în timp ce călărea fără cămașă, au devenit iconice. Iar printre alte astfel de gesturi de putere făcute de Putin se numără și filmările cu el în timp ce practică judo, în timp ce e la vânătoare, tranchilizarea unui tigru sau zborul cu deltaplanul alături de un stol de cocori siberieni.

Kremlinul a anunțat public pentru prima dată că Vladimir Putin a înotat într-o groapă de gheață de Bobotează, în anul 2018, scrie expert.ru. La acea vreme, Vladimir Putin se afla într-o călătorie de afaceri la Sankt Petersburg. În timpul vizitei sale la Mănăstirea Nilov-Stolobensky, a participat la scăldatul de Bobotează în Lacul Seliger.

dictatorii care au inotat ca putin, ca sa si arate puterea

Fotografie cu Vladimir Putin în timp ce intră în Lacul Seliger. Imagine din anul 2018. Foto: Kremlin.ru

Dmitri Peskov a clarificat apoi că aceasta nu era prima experiență a lui Vladimir Putin cu baia de Bobotează. El a spus că președintele rus a făcut acest lucru și în anii dinainte, dar „într-un cadru mai discret”.

În anii următori, Vladimir Putin s-a scufundat în fontul baptismal la Bobotează, în regiunea Moscovei. El ar fi omis această tradiție doar în anii 2020 și 2022.

În primul caz, pandemia de coronavirus a împiedicat acest lucru. În al doilea, Putin a ținut cont de recomandările medicilor, ținând cont de condițiile epidemiologice.

Totuși, important de menționat e că de fiecare dată când s-a scufundat în apele înghețate ale Rusiei, Vladimir Putin nu a ratat șansa de a-și face fotografii și videoclipuri pe care le-a postat, an de an, pe site-ul Kremlinului.

Totuși, în acest an încă nu au fost publicate fotografiile cu Putin înotând în apele înghețate, iar presa din Rusia a folosit poze mai vechi pentru a relata despre subiect.

dictatorii care au inotat ca putin, ca sa si arate puterea

Imagine cu Vladimir Putin de Bobotează. Fotografie din anul 2021, postată pe site-ul Kremlinului.

Aleksandr Lukașenko, pe urmele lui Vladimir Putin

Cu doar o zi înainte, un alt dictator a făcut același gest. Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, s-a scufundat și el în apele înghețate. Într-un videoclip postat pe canalul de Telegram „Pool of the First”, liderul belarus este văzut purtând o cămașă albă, lungă. În timp ce Lukașenko era în apă, câinele său, pe nume Umka, îl aștepta pe țărm. Temperatura era, se pare, de -15 grade Celsius.

Alți dictatori care au folosit înotul drept gest de putere

Nu știm sigur de la cine s-a inspirat Vladimir Putin cu acest gest de putere, dar știm că în vara anului 1966, la 73 de ani, Mao Zedong, fost lider comunist chinez, s-a lăsat fotografiat în timp ce făcea o baie energică în râul Yangtze, lângă podul Wuhan. Acesta a fost un semnal că Mao era într-o stare bună de sănătate și că lansa un contraatac împotriva criticilor săi din conducerea partidului.

Deși Mao avea o vârstă înaintată, propagandiștii partidului susțineau că  fondatorul Republicii Populare Chineze  înotase aproape 15 km în 65 de minute în ziua aceea – un ritm record mondial, dacă este adevărat. Afirmația a stârnit râsete din partea observatorilor străini, care au interpretat-o ​​drept un semn că China se cufunda într-o nebunie politică, scrie time.com.

Și Saddam Hussein, dicatorul Irakului, a fost văzut, la un moment dat, înotând în Fluviul Tigrul. Mai mult decât atât, în presă s-a relatat de-a lungul timpului să el obișnuia să își îndemne soldații să practice înotul în mod regulat pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și rezistența, susținând că înotul dezvoltă anduranța necesară pentru luptă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inot
vladimir putin
rusia
apa inghetata
rusia
lukasenco
boboteaza
