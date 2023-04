Bacteriile fermentate în loc de carne: Ultima frontieră a cărnii alternative vine din Germania

Reduceți emisiile și defrișările cu ajutorul microbilor, transformându-i în proteine ​​înlocuitoare de carne: Aceasta este o altă cercetare care se adaugă la numeroasele încercări ale științei de a găsi alternative valide la carne, alături de carnea sintetică și proteinele vegetale.

Katelijine Bekers, om de știință de formare și acum CEO al Microharvest, a fost inspirată de procesul de fermentare a berii. În centrul proiectului startup-ului Microharvest, fondat în 2021, se află microbii, prezenți în natură în orice colț al planetei, potrivit Agrifood.

While the microbes grow in our lab, also our team is growing! pic.twitter.com/z14RrqwMn8