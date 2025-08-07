Avion prăbușit în capitala Kenyei, într-o zonă rezidențială

Șase persoane au murit după ce un avion ușor aparținând unei organizații medicale de caritate s-a prăbușit în capitala Kenyei, Nairobi, potrivit unui oficial local, transmite BBC.

Organizația caritabilă AMREF Flying Doctors a declarat că avionul de tip Cessna a decolat joi după-amiază de pe aeroportul Wilson și se îndrepta spre Hargeisa, în Somalia, când s-a prăbușit și a izbucnit în flăcări într-o zonă rezidențială din cartierul Githurai din Nairobi.

Comisarul județului Kiambu, Henry Wafula, a anunțat că toate cele șase persoane aflate la bord au murit – printre ele se numără medici, asistente și pilotul. Alte două persoane aflate la sol au murit, iar două au fost grav rănite.

Autoritățile au trimis anchetatori la locul prăbușirii pentru a stabili cauzele accidentului. Potrivit Autorității de Aviație Civilă din Kenya, aeronava a pierdut contactul radio și radar cu turnul de control la doar trei minute după decolare. Reprezentanții AMREF au precizat că în avion se aflau patru membri ai echipajului și angajați ai organizației.

„În acest moment, cooperăm pe deplin cu autoritățile aeronautice și echipele de intervenție pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei,” a transmis directorul general al AMREF, Stephen Gitau, într-un comunicat.

Ce spun martorii

Forțele de Apărare ale Kenyei și Serviciul Național de Poliție au fost mobilizate la fața locului pentru operațiuni de căutare și recuperare.

O martoră, Patricia Kombo, a declarat pentru BBC că se afla într-un taxi împreună cu prietenii, în drum spre Githurai, când au auzit o bubuitură puternică și au văzut o lumină roșie în față.

„Înainte să apuc să-mi iau telefonul ca să filmez, lumina a dispărut, iar fumul începuse deja să se ridice. Apoi am auzit țipete și oameni fugind, așa că ne-am oprit din drum. Am descoperit apoi că era vorba de un avion prăbușit și am văzut craterul pe care îl lăsase în pământ,” a spus ea.

Nu e singura tragedie din Kenya

Într-un incident separat, cel puțin patru persoane au murit după ce un tren a lovit un autobuz la o trecere de cale ferată în apropiere de orașul Naivasha, în centrul Kenyei, potrivit agenției Reuters, care citează un reprezentant al Crucii Roșii.

Compania Kenya Pipeline, al cărei autobuz a fost implicat în accident, a precizat că vehiculul transporta angajați care își terminaseră schimbul de dimineață la unul dintre centrele sale de instruire, iar toți răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri.

