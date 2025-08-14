Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție

Un nou avertisment privind sănătatea atrage atenția asupra unui efect surprinzător al unui superaliment popular: semințele de chia. O simulare video arată ce se poate întâmpla dacă le consumi zilnic fără a respecta recomandările, punând în pericol siguranța digestivă.

Semințele de chia sunt apreciate pentru aportul lor bogat de omega-3, fibre și proteine, fiind frecvent integrate în smoothie-uri, iaurturi sau budinci. Potrivit videoclipului de simulare realizat de 5 Minute Fitness, acestea pot îmbunătăți somnul, întări dinții și oasele și contribuie la sănătatea generală a organismului.

Totuși, popularitatea crescândă a semințelor de chia vine cu un risc mai puțin cunoscut, conform Ladbible.

Greșeala care poate fi periculoasă

Problema apare atunci când semințele sunt consumate uscate și absorb o cantitate mare de lichid în stomac. Un caz medical publicat în American Journal of Gastroenterology descrie un tânăr care a ajuns la spital cu o masă gelatinoasă blocată în gât, formată din semințele de chia umflate.

Dr. Rebecca Rawl, medicul care l-a tratat, a explicat pentru Time: „Popularitatea semințelor de chia este în creștere și cred că acest tip de incident va apărea mai frecvent”. Ea compară consistența blocajului cu „Play-Doh”, ceea ce evidențiază pericolul consumului neadecvat.

Cum să consumi semințele de chia în siguranță

Specialiștii recomandă introducerea treptată a semințelor în dietă, începând cu una până la două linguri pe zi (aproximativ 14 g). Este esențial să fie înmuiate în lichide, apă, lapte sau suc, timp de cel puțin 10-15 minute, ideal peste noapte, pentru a preveni umflarea lor periculoasă în esofag.

Această metodă simplă reduce riscul de blocaje și sufocare, permițând totodată să te bucuri de beneficiile nutritive ale acestui superaliment.

Semințele de chia rămân un superaliment valoros, dar ca orice ingredient concentrat, trebuie consumate cu precauție. Respectarea cantităților recomandate și a metodei de preparare corecte poate preveni incidentele medicale și îți permite să profiți de beneficiile lor pentru sănătate fără riscuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News