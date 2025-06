Avertisment de la vârful Ministerului Educației: Avem o serie de schimbări apocaliptice

Prezent la evenimentul „Reforma finanțării sistemului de învățământ superior”, Radu Silaghi-Dumitrescu, consilier al ministrului Educației și Cercetării, a vorbit despre necesitatea unei schimbări de mentalitate în sistem, spunând că transformările prin care trece, astăzi, educația, sunt profunde și de durată, iar adaptarea la acestea este esențială.

„Ministrul chiar ieri transmitea un mesaj colegilor din Educație - că avem o serie de schimbări pe care mulți le percepem ca fiind apocaliptice și că sperăm să treacă aceste vremuri. Nu vor trece, schimbările sunt aici să rămână. Trebuie să ne adaptăm la aceste lucruri.

Unul dintre lucrurile care se schimbă, cred, în acest mandat, este respectul pe care instituțiile statului, în speță ministerul, trebuie să-l acorde colegilor din sistem. Avem o mulțime de procese de evaluare (...) în care trebuie să învățăm să celebrăm rezultatele colegilor și să facem aceste lucruri cu fruntea senină.

Să nu mai fim percepuți drept adversari, un pericol de către colegii din sistem - drept oamenii care vin să taie. Avem rezultate meritorii în sistem, așa cum sunt rezultate care nu sunt meritorii. Și dacă punem întrebarea: Ce-i de făcut ca să atragem mai multe fonduri europene sau din altă parte, să merităm de la colegii care fac bugetul la Guvern și apoi îl amendează la Parlament, mai mulți bani la Educație?

Trebuie să avem mai multă substanță în contribuțiile pe care le aducem. Trebuie să lăsăm la o parte laudele deșarte - și avem mult prea multe - și criticii au dreptate să ne critice pe acest subiect, au dreptate de multe ori să ne întrebe: Unde vi-s rezultatele? Dacă ieșiți acum pe stradă și întrebați lumea: Ai auzit de ce am făcut eu la universitatea X pentru tine?, sigur o să spună că: Nu, n-am auzit. Nu știu cine ești. Nu știu ce cauți în buzunarul meu. Avem mult mai mult de lucru să convingem oamenii că, într-adevăr, facem ceva acolo - ceva util, relevant”, a declarat Radu Silaghi-Dumitrescu.

Radu Silaghi-Dumitrescu: Avem un sistem subdimensionat, avem locuri în care trimitem resurse care nu trebuiau trimise acolo

Consilierul lui Daniel David a atras atenția și asupra dezechilibrului dintre cerințele impuse universităților și finanțarea extrem de redusă a sistemului de educație - și el subdimensionat - din România.

„Avem, de asemenea, să ne aducem aminte că principala funcție a universităților, la nivelul licențelor, este să creeze, să educe buni cetățeni. Ăsta-i obiectivul principal al programelor de licență. Sigur, buni cetățeni care, întâmplător, sunt învățați mai multe despre: cum să numere fluturii la Ecologie, cum să numere numerele la Matematică, dar buni cetățeni.

Și, în mod evident, nu avem suficienți dintre aceștia după standardele competitorilor cu care dorim să ne comparăm din restul UE, OECD sau alte locuri din China, dacă dorim să ne comparăm și acolo. Nu facem destul de bine această educație și n-o facem cu destul de mulți oameni. Am vrea să fie la noi la fel de mulți ca-n Anglia - financiar măcar - sau ca-n Germania. Dacă nu facem atâta educație precum fac ei, dacă nu avem, nici pe departe, atâția studenți la licențe cât au ei, cum o să facem asta?!

O să vină întrebarea: Dar cu cine? Și mulți colegi din mediul politic sau administrativ, când mergeam să-i întreb: Ne măriți, și nouă, totuși, bugetul la cercetare? Ceva decent, să nu ne mai fie rușine să vorbim cu colegii din Germania?, îmi răspundeau: Dar cu cine vrei să-i cheltui? Că n-ai cu cine.

În principiu, avem. Trebuie să aducem acei oameni alături de noi. Avem un sistem subdimensionat, avem locuri în care trimitem resurse care nu trebuiau trimise acolo. Avem acele procese de evaluare tradițională în care se cerea, fiecăruia, să fie Leonardo da Vinci: să aibă și transfer economic către societate, și brevete internaționale, și multe cursuri la nivel de licență, și în sârbă, și în română, și lucrări fundamentale, și aplicate. Nu se poate așa ceva! Și dacă trimitem fonduri pentru toate aceste lucruri, către toate aceste instituții, facem o greșeală fundamentală, strategică - contraproductivă. Zăpăcim oamenii!”, a mai explicat consilierul ministrului Daniel David.

