Potrivit reviste britanice The Economist, Austria este unul dintre „idioții utili” ai lui Putin. Țara nu numai importă în continuare gaz rusesc, dar a semnat și contracte pe termen lung cu Rusia, scrie Deutsche Welle, citat de dnevnik.

De la începutul războiului, Viena a plătit Gazprom 7 miliarde de euro.

De aceea, țara se află pe locul doi după Ungaria în clasamentul „The Economist” al „idioților utili ai lui Vladimir Putin”. Revista dă ca exemplu un scandal pe care cancelarul austriac Karl Nehammer a încercat să-l mușamalizeze după atacul rusesc asupra Ucrainei, scrie postul public german ARD.

Austria a anunțat că a reușit să facă ceva ce nimeni nu credea posibil.

„Ne-am redus dependența de gazul rusesc de la 80% la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, la 20%”, a anunțat Nehamer cu puțin timp înainte de Crăciun.

Totuși, această scădere s-a datorat încercării lui Putin de a șantaja Viena prin închiderea temporară a robinetului de gaz. Aceasta explică scăderea la 20%. În momentul de față, însă, cota de gaze rusești este din nou ridicată - 60%, amintește televiziunea germană.

„În ciuda tuturor declarațiilor politice, dependența Austriei de gazele naturale nu a scăzut semnificativ de la începutul războiului”, explică Wolfgang Müller de la Institutul de Istorie a Europei de Est de la Universitatea din Viena, citat de ARD.

Austria nu a făcut încă ceea ce a reușit Germania - să reducă importurile de gaze din Rusia de la 55% la zero. Asta înseamnă că nu mai sunt euro sau ruble pentru facturile de gaze care vin din Germania către Moscova. Cu toate acestea, Austria continuă să plătească, iar Mueller comentează că acest lucru este de două ori „benefic” pentru Putin. Expertul explică că situația face Austria dependentă și predispusă la șantaj. El notează că Viena „desigur finanțează și cuferele militare ale agresorului”.

Mult pentru agresor, puțin pentru victimă



ARD subliniază că cele 7 miliarde de euro date de Viena către Moscova de la începutul războiului ar putea să nu pară o sumă impresionantă față de profitul total de 390 de miliarde de euro al Rusiei din exporturile de petrol și gaze în aceeași perioadă. Wolfgang Müller, însă, estimează că este vorba de 590 de euro pe care fiecare locuitor din Austria l-a dat lui Putin.

Analistul rezumă ceea ce este evident - agresorul primește mult și victima puțin. Până acum, Viena a oferit Ucrainei 1 miliard de euro, care, însă, nu include ajutorul pentru persoanele care fug din țara atacată și multe alte lucruri.

Austria are o reputație proastă, deoarece e privită ca un refugiu de lux pentru oligarhii internaționali, mai amintește ARD. În plus, compania semi-statală austriacă OMV are un contract cu Gazprom, care este extrem de profitabil pentru partea rusă.

Austria se angajează să ia 6 miliarde de metri cubi de gaz din Rusia anual. Așa-zisa clauză „take or pay” din contract, valabilă până în 2040, obligă Austria să plătească Gazprom pentru cantitățile convenite, indiferent dacă dorește sau nu gazul rusesc.

Contractul a fost prelungit în prezența fostului cancelar Sebastian Kurz, membru al Partidului Popular Austriac. Vladimir Putin a zburat la Viena special pentru acest lucru.

Actualul cancelar Nehammer, care este și din Partidul Popular Austriac, a moștenit toate acestea. Ca el personal să fie inclus în clubul „idioților utili” ai lui Putin ar fi nedrept, notează televiziunea germană. Totodată, Wolfgang Muller este de acord cu acest lucru. Potrivit acestuia, de la începutul războiului, guvernul austriac a încercat să repare lucrurile și încearcă să-și schimbe retorica față de Rusia.

Cu toate acestea, este dificil de estompat apropierea durabilă a Vienei de Moscova, mai subliniază ARD.

