Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe

Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice luni, 18 august, rezultatele inițiale obținute în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2025. Sinteza datelor publicate arată că rata cumulată de promovare, calculată pentru toți candidații prezenți, se situează la 28,4%, ceea ce reflectă un număr total de 7.306 candidați declarați admiși.
Dintre aceștia, 4.508 candidați fac parte din promoția 2025, în timp ce 2.798 provin din promoțiile anterioare. Rata de reușită este identică pentru ambele categorii, fiind de 28,4%. La această sesiune s-au prezentat 25.710 candidați din totalul de 30.279 înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 84,9%.
Mai multe date puteți consulta aici: https://media.dcnews.ro/other/202508/18_08_2025_dosar_presa_bacalaureat _s2_august_2025_rezultate_initiale_ic-pdf_62035100.pdf
În cadrul examenului, au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidați, aceștia fiind sancționați cu interzicerea participării la următoarele două sesiuni.
Pentru cei nemulțumiți de notele obținute, Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații se pot realiza astăzi, 18 august, între orele 14:00 și 18:00. De asemenea, procedura se va extinde pe 19 și 20 august 2025, informații suplimentare fiind disponibile pe site-urile inspectoratelor școlare județene. Candidații care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că sunt conștienți că nota obținută în urma soluționării contestației poate crește sau descrește față de nota inițială.
Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului vor fi făcute publice marți, 26 august 2025. Conform regulamentului, nota minimă pentru promovarea fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând și cei eliminați din examen.
de Val Vâlcu