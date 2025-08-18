Data actualizării: | Data publicării:

Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe

Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice luni, 18 august, rezultatele inițiale obținute în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2025. Sinteza datelor publicate arată că rata cumulată de promovare, calculată pentru toți candidații prezenți, se situează la 28,4%, ceea ce reflectă un număr total de 7.306 candidați declarați admiși.

Dintre aceștia, 4.508 candidați fac parte din promoția 2025, în timp ce 2.798 provin din promoțiile anterioare. Rata de reușită este identică pentru ambele categorii, fiind de 28,4%. La această sesiune s-au prezentat 25.710 candidați din totalul de 30.279 înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 84,9%.

Mai multe date puteți consulta aici: https://media.dcnews.ro/other/202508/18_08_2025_dosar_presa_bacalaureat _s2_august_2025_rezultate_initiale_ic-pdf_62035100.pdf

În cadrul examenului, au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidați, aceștia fiind sancționați cu interzicerea participării la următoarele două sesiuni.

Pentru cei nemulțumiți de notele obținute, Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații se pot realiza astăzi, 18 august, între orele 14:00 și 18:00. De asemenea, procedura se va extinde pe 19 și 20 august 2025, informații suplimentare fiind disponibile pe site-urile inspectoratelor școlare județene. Candidații care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că sunt conștienți că nota obținută în urma soluționării contestației poate crește sau descrește față de nota inițială.

Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului vor fi făcute publice marți, 26 august 2025. Conform regulamentului, nota minimă pentru promovarea fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este de cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaților prezenți, incluzând și cei eliminați din examen.

Rezultatele pe județe

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Alba

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Argeș

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Arad

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, București

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Bacău

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Bihor

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Bistrița-Năsăud

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Brăila

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Botoșani

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Brașov

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Buzău

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Cluj

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Călărași

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Caraș-Severin

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Constanța

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Covasna

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Dâmbovița

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Dolj

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Gorj

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Galați

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Giurgiu

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Hunedoara

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Harghita

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Ilfov

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Ialomița

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Iași

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Mehedinți

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Maramureș

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Mureș

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Neamț

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Olt

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Prahova

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Sibiu

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Sălaj

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Satu-Mare

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Suceava

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Tulcea

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Timiș

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Teleorman

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Vâlcea

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Vrancea

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea toamnă, Vaslui

18 aug 2025, 12:11
