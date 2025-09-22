Au fost confirmate 30 de cazuri de West Nile în România. INSP vine cu avertismente

Între 2 iunie și 18 septembrie, în România au fost raportate 30 de îmbolnăviri asociate virusului West Nile, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Dintre acestea, 29 sunt cazuri confirmate prin analize, iar unul este încadrat drept posibil.

Cele mai multe situații au fost consemnate în București, 10 pacienți, urmat de județul Galați cu cinci cazuri. Restul s-au înregistrat în Brăila (3), Timiș (2), Alba (1), Dolj (1), Ilfov (1), Iași (1), Prahova (1), Sălaj (1), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1) și Vrancea (1).

Analiza demografică arată că persoanele vârstnice sunt cele mai afectate: 15 pacienți au între 70 și 79 de ani, iar alți patru se încadrează în categoria 60–69 de ani. În plus, șase cazuri au fost depistate la persoane cu vârste între 50 și 59 de ani, iar două la pacienți peste 80 de ani. De asemenea, s-au înregistrat câte un caz în grupele 10–19 ani, 30–39 ani și 40–49 de ani.

INSP recomandă populației măsuri clare de prevenție

Pentru reducerea riscului de infectare, INSP recomandă populației măsuri clare de prevenție: