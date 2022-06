Mai mulți șoferi din Oradea au alimentat cu câte 1 leu, în semn de protest față de creșterea exagerată a prețului carburanților

Reuniţi în urma unui apel lansat în aceeaşi zi pe Facebook, oamenii s-au arătat supăraţi că orădenii nu au ieşit în număr mare în stradă: „Oradea este zero. Orădenii ar fi trebuit să iasă afară, să fie aici toţi”, a spus unul dintre ei, conform ebihoreanul.ro.

Demersul celor 11 a pornit în urma unui apel lansat pe grupul de Facebook INFOTRAFIC BIHOR & ORADEA, după ce înainte cu o zi şi în alte oraşe din ţară, românii au ieşit în stradă din acelaşi motiv. „Azi Oradea alimentează de 1 leu. Ora 19. Ne întâlnim cu toţii în parcare la Grădina Zoologică”, arăta mesajul mobilizator, în vreme ce mai mulţi internauţi spuneau că organizarea lasă de dorit, anunţul fiind din scurt şi într-o zi cu meci, şi că, oricum demersul nu va avea o finalitate.

"Chiar aşa am ajuns? Să mă ţină copilul pe mine?"

În jurul orei 19, în parcare erau 6 oameni, după care s-au alăturat, pe parcurs, alţi şase. Şoferii şi-au vărsat năduful în faţa jurnaliştilor, reclamând numeroase probleme, de la scumpiri şi costurile mari de trai, până la decizii luate de Ilie Bolojan. „Am ajuns vremuri foarte, foarte nasoale, şi nu ne mai permitem să ne facem un plin”, le-a spus jurnaliştilor Ciprian Rusu (foto jos), un participant, scrie sursa citată. Întrebat cum îşi explică faptul că e atât de puţină lume la protest, el a răspuns că „aşa e românul, la întins mâna. Că dacă dă Dumenzo să îmi dea salar mai mare şi poate îmi mai permit. Îmi pare rău că nu e mai multă lume. Copilul mi plecat afară în străinătate şi el mă ţine cu ce? Să bag eu de 50 de lei motorină? Chiar aşa am ajuns? Să mă ţină copilul pe mine?”, a întrebat retoric orădeanul.

În 2022, benzina s-a scumpit cu 2 bani/zi. Acciza majorată de la 1 ianuarie, plus scumpirea barilului de petrol sunt principale motive ale majorării costurilor. În doar două săptămâni, un plin de benzină sau de motorină s-a scumpit cu 25, chiar 30 de lei. Analiștii economici spun că prețurile vor continua să crească și preconizează că, în doar câteva luni, litrul de carburant va sări de pragul de 7 lei.

De ce crește prețul motorinei și nu al benzinei

La înnceputul lunii mai, Mircea Coșea a vorbit despre creștea prețurilor la pompă și motivul pentru care motorina este mai scumpă decât benzina."Este o tragedie pentru că transportul, mașina, camionul nu mai sunt elemente din categoria de lux. Ele sunt mijloace de producție, pe ele oamenii lucrează, iar foarte mulți au nevoie de mașină pentru a ajunge la locul de muncă. Creșterea costului la carburant este groaznic de complicată pentru transportatori şi pentru agricultură. Trebuie luate măsuri și aici. În ultimele zile, nu prea am înţeles de ce creşte costul la motorină şi nu la benzină şi am studiat foarte mult toată documentaţia la care am avut acces. Concluzia ştiţi care este? Preţul creşte datorită primelor de asigurare pentru vasele care aduc motorina, pentru că ele vin pe ruta Novosibirsk.

