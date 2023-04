Aterizare de urgență. Un șarpe cobra în cabina pilotului: ”Simțeam ceva rece pe spate”

Un pilot a fost forțat să aterizeze de urgență luni, în Africa de Sud, după ce a descoperit în cabină un șarpe foarte veninos. Oamenii de pe aerodromul de unde a decolat avionul at fi văzut un șarpe întins sub aripa aeronavei, relatează BBC. Au încercat să-l prindă, dar acesta s-a strecurat în carcasa motorului. Oamenii au deschis capotele și, când nu au găsit șarpele, au presupus că acesta s-a strecurat afară.

Un zbor regulat ia o întorsătură proastă

Rudolf Erasmus, un pilot comercial sud-african, și patru pasageri se aflau într-un zbor regulat de la Worcester, în Western Cape, la Nelspruit. Echipajul a făcut o oprire în Bloemfontein și s-a îndreptat către Wonderboom. La a doua etapă a călătoriei, ceea ce trebuia să fie un zbor de rutină a luat o întorsătură neașteptată.

În timpul zborului, Erasmus a simțit ceva rece alunecându-i pe corp și, când s-a întors să verifice, a văzut un șarpe intrând sub scaun. Șarpele era un Cape Cobra, un șarpe de dimensiuni moderate, foarte veninos, întâlnit frecvent în Africa de Sud.

După ce a descoperit șarpele în cabină, Erasmus a decis în mod conștient să continue să zboare ca și cum totul ar fi normal. El nu a alertat imediat pasagerii, deoarece orice panică la peste 9.000 de metri ar fi fost fatală.

Snake on a plane ????



'Listen the snake is inside the aircraft, it's underneath my seat"



South African pilot, Rudolph Erasmus, noticed a deadly cobra under his seat and made a successful emergency landing.



✍️ https://t.co/9LZsfbHqCM pic.twitter.com/Wo2bncFhrT — BBC News Africa (@BBCAfrica) April 5, 2023

”Avem o problemă. Un șarpe este în interiorul aeronavei”

”Simțeam ceva rece pe spate. În timp ce m-am întors la stânga și m-am uitat în jos, am văzut cobra strecurânduse-e sub scaunul meu. Am avut un moment de șoc, nu eram sigur dacă ar trebui să le spun pasagerilor pentru că nu voiam să provoc panică. Dar, evident, trebuiau să știe la un moment dat ce se întâmplă. Așadar le-am spus: avem o problemă. Un șarpe este în interiorul aeronavei. Am impresia că este sub scaunul meu, așa că va trebui să punem avionul la sol cât mai curând posibil.”

Rudolf Erasmus a spus că de obicei călătorește cu o sticlă de apă pe care o pune între picior și șold și s-a gândit că sticla ar fi putut curge atunci când a simțit senzația de frig. Cu un șarpe foarte veninos la bord, echipajul a trebuit să aterizeze de urgență imediat.

La aterizare, pasagerii au debarcat calm din avion, încercând să nu sperie șarpele Cape Cobra. Erasmus a părăsit avionul ultimul în ceea ce s-a numit un act de eroism. În timp ce și-a rostogolit scaunul înainte, a văzut șarpele încovoiat sub scaun.

Would you keep cool and stay calm, like the pilot Rudolf Erasmus?https://t.co/WI7zRn3olQ — Times LIVE (@TimesLIVE) April 5, 2023

