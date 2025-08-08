Astăzi se dă startul la „Cinema sub stele” în Sectorul 6! Parcurile se transformă în cinematografe în aer liber, timp de o lună

În această seară, 8 august, se dă startul oficial al ediției din 2025 a evenimentului „Cinema sub stele” în Sectorul 6 din Capitală. Așa cum a devenit deja tradiție, parcurile mari din sector se transformă, pentru o lună, în cinematografe în aer liber, cu proiecții gratuite, ecrane uriașe și o atmosferă de festival de vară.
Startul maratonului cinematografic are loc în Parcul Constantin Brâncuși, unde timp de trei seri – vineri, sâmbătă și duminică – vor rula filme pentru toate gusturile, de la blockbustere de acțiune, la musicaluri, comedii clasice și animații pentru cei mici.
Evenimentul se desfășoară în perioada 8 august – 7 septembrie, în cinci parcuri din Sectorul 6: Constantin Brâncuși, Liniei, Crângași, Drumul Taberei și Marin Preda. În fiecare locație vor fi difuzate câte trei filme, pe parcursul a trei seri consecutive, în weekenduri – vineri, sâmbătă și duminică – de la ora 20:30.
Spectatorii vor putea urmări filmele de pe pufi colorați, băncuțe, scaune de camping, iar cei mai romantici chiar de pe iarbă sau din bărci și hidrobiciclete, acolo unde parcurile permit acest lucru. Accesul este complet gratuit, iar experiența este potrivită atât pentru familii cu copii, cât și pentru grupuri de prieteni sau cinefili solitari.
În Parcul Drumul Taberei, ca și anul trecut, vor fi două ecrane, unul orientat spre amfiteatru și altul spre lac, pentru o experiență cinematografică dublă.
Vineri, 8 august: Captain America: Brave New World (2025)
Durată: 135 minute
Gen: Acțiune, Aventuri
Cu: Anthony Mackie, Harrison Ford
Sâmbătă, 9 august: Vrăjitoarele / Wicked (2024)
Durată: 160 minute
Gen: Comedie, Familie
Cu: Michelle Yeoh, Ariana Grande
Duminică, 10 august: Unora le place jazz-ul / Some Like It Hot (1959)
Durată: 120 minute
Gen: Comedie, Acțiune
Cu: Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe
Toate filmele pentru copii vor fi dublate în limba română, pentru a fi ușor de urmărit și de către cei mici.
15 – 17 august, Parcul Liniei
Maria (biografic, dramă)
Dune: Part Two (acțiune, SF)
Inside Out 2 (animație)
22 – 24 august, Parcul Crângași
Sonic the Hedgehog 3 (animație)
Kingdom of the Planet of the Apes (acțiune, SF)
Jaws / Fălci (thriller)
29 – 31 august, Parcul Drumul Taberei – ecran dublu
Kung Fu Panda 4 (animație)
Transformers One (acțiune, fantastic)
Back to the Future (aventuri, comedie)
5 – 7 septembrie, Parcul Marin Preda
Twisters (acțiune, aventuri)
Goodrich (comedie)
Bambi: A Tale of Life in the Woods (animație narată de Dana Rogoz)
Organizat de Primăria Sectorului 6, evenimentul „Cinema sub stele” oferă o alternativă culturală atractivă pentru locuitorii din vestul Capitalei. „Am pregătit producții de toate genurile, pentru toate gusturile și vârstele, ca fiecare seară să fie specială pentru cei care aleg să vină în parc la film”, transmit organizatorii.
Cu popcorn, cer înstelat, prieteni și filme bune, „Cinema sub stele” devine o tradiție îndrăgită de final de vară, care aduce comunitatea mai aproape și transformă serile obișnuite în experiențe memorabile.
de Val Vâlcu
