Arsenal, revenire spectaculoasă contra lui Fulham, în Premier League

Golurile au fost marcate de Mitrovic pentru Fulham, în minutul 56, respectiv Odegaard, în minutul 64, și Gabriel în minutul 86, pentru Arsenal.

Golurile au fost înscrise de Luis Diaz (minutele 3 şi 85), Harvey Elliott (6), Trent Alexander-Arnold (28), Roberto Firmino (31, 62), Virgil van Dijk (45), Chris Mepham (47 - autogol) şi Fabio Carvalho (80). Liverpool, care a avut un start slab de sezon, a obţinut prima victorie din acest campionat şi a urcat pe locul 8, cu 5 puncte.

Tot sâmbătă, campioana Manchester City s-a impus cu 4-2 acasă în faţa lui Crystal Palace, care a condus cu 2-0 la pauză.

Trei goluri au fost marcate de atacantul norvegian Erling Haaland, venit în această vară la City.

Rezultate înregistrate sâmbătă: Southampton - Manchester United 0-1 A marcat: Bruno Fernandes (55)

Chelsea - Leicester 2-1 Au marcat: Sterling (47, 63), respectiv Barnes (66) Cartonaş roşu: Gallagher (Chelsea, 28)

Brentford - Everton 1-1 Au marcat: Janelt (84), respectiv Gordon (24)

Brighton - Leeds United 1-0 A marcat: Pascal Gross (66)

Liverpool - Bournemouth 9-0 Au marcat: Diaz (3, 85), Elliott (6), Alexander-Arnold (28), Roberto Firmino (31, 62), van Dijk (45), Mepham (47 - autogol), Carvalho (80)

Manchester City - Crystal Palace 4-2 Au marcat: Bernardo Silva (53), Haaland (62, 70, 81), respectiv Stones (4 - autogol), Andersen (21).

Duminică se joacă partidele Aston Villa - West Ham, Wolverhampton - Newcastle şi Nottingham Forest - Tottenham.

Karim Benzema, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător UEFA al anului, joi, la Istanbul, informează AFP.



Benzema, care are 34 de ani, favorit la Balonul de Aur, a fost preferat portarului belgian Thibaut Courtois, colegul său de la Real Madrid, şi altui belgian, Kevin De Bruyne, mijlocaşul lui Manchester City.



Benzema a fost principalul artizan al câştigării celei de-a 14-a Ligi a Campionilor de către Real, terminând golgheter al competiţiei, cu 15 reuşite. În sezonul 2021/2022, Benzema a marcat 44 de goluri în 46 de meciuri pentru echipa madrilenă, cu care a câştigat şi campionatul Spaniei.



Benzema îi urmează în palmares lui Jorginho, care a câştigat anul trecut EURO 2020 cu naţionala Italiei şi Liga Campionilor cu Chelsea.



Spaniola Alexia Putellas, mijlocaşul ofensiv al echipei de fotbal feminin FC Barcelona, laureata Balonului de Aur 2021, a fost desemnată cea mai bună jucătoare UEFA a anului, pentru al doilea an consecutiv. Alexia Putellas, care are 28 de ani, a fost recompensată deşi a ratat EURO 2022 din cauza unei grave accidentări. Ea a fost preferată englezoaicei Beth Mead şi germancei Lena Oberdorf.



Premiul pentru cel mai bun antrenor a fost înmânat italianului Carlo Ancelotti, care a dus-o pe Real Madrid la câştigarea celei de-a 14-a Ligi a Campionilor din istoria clubului.



La categoria fotbalului feminin, cea mai bună antrenoare a fost desemnată olandeza Sarina Wiegman, sub comanda căreia naţionala Angliei a devenit campioană europeană în această vară. Vezi știrea aici!

