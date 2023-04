Apicultorii primesc ajutor de 15 euro pe familia de albine

Apicultorii români solicită un ajutor de minimis de circa 15 euro pe familia de albine, pe fondul unei primăveri capricioase care a condus la o depopulare masivă din cauza condițiilor climatice, informează Agerpres.

„Noi am solicitat anul trecut să se dea vreo 20 euro pe familia de albine, pe care nu l-am primit, dar ar fi binevenit acum, mai ales că această primăvară a fost foarte capricioasă, un ajutor de aproximativ 15 euro pe familia de albine. De fapt, iarna a fost în martie şi aprilie, cu îngheţ, ploi şi frig, nici primul cules la rapiţă care mai dădea un pic de speranţă apicultorilor nu va fi valorificat poate nici la 30%-40% din potenţial, pentru că nu avem albine, iar unde avem albine nu avem timp corespunzător care să permită valorificarea nectarului”, a transmis preşedintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea

Tot mai puţine albine pe teritoriul României

Acesta a explicat că, în această iarnă, au fost semnalate depopulări masive de albine la nivel naţional, iar ajutorul financiar care se dă prin Programul Naţional Apicol (PNA) pentru întreţinerea stupinelor sau pentru diferite boli abia dacă asigură necesarul 25% din stupine.

„Programul Naţional Apicol, pe care tot îl oblăduiesc ei nu asigură necesarul nici la 25% din stupine şi din efective. Restul de 75% dintre apicultori şi stupine nu beneficiază. Oamenii nu mai au fonduri de unde să întreţină stupinele, plus că a fost o depopulare şi mortalitate masivă în această iarnă în aproape toate judeţele din ţară, ceea ce este un semnal de alarmă. Iarna nu a fost una foarte grea, dar, din punct de vedere biologic, nu a fost corect, pentru că albinele au depus matca târziu, a crescut consumul, albina care trebuia să eclozeze în martie-aprilie a eclozat la sfârşitul lui februarie şi uite aşa ne-am trezit că au murit mai mult de jumătate în peste 10% din stupine, deci este o depopulare masivă. Mai sunt şi derogările care se dau an de an pentru neonicotinoide şi care decimează efectivele de albine. Un an aşa catastrofal cu atâtea mortalităţi nu s-a întâlnit de multă vreme”, a avertizat Ioan Fetea.

De asemnea, președintele ACA a precizat că a transmis Ministerului Agriculturii o adresă prin care au fost solicitate fonduri pentru apicultura României din ajutorul financiar acordat de Uniunea Europeană pentru importurile ieftine de cereale din Ucraina, dar şi integrarea mierii în acea categorie de produse agricole în care sunt şi cerealele pentru care s-a cerut stoparea importurilor.

România importă peste 4.000 tone de miere din spaţiul extracomunitar, care se vinde atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă, amestecată cu alte categorii de miere, iar producţia internă este foarte greu de valorificat.

