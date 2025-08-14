Data publicării:

Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Pexels
Pexels

O companie japoneză a transformat cu succes apa din faimoasele "onsen", izvoarele termale multi-benefice din Japonia, în pulbere, pentru a face posibil exportul, considerat mult timp imposibil.

Compania Le Furo, cu sediul la Tokyo, a dezvoltat o tehnologie numită "onsen artizanal", care extrage şi filtrează elementele care alcătuiesc izvoarele termale, concentrându-le extrem de mult sub formă de pulbere, transmite joi AFP.

Compania intenţionează acum să utilizeze această tehnologie brevetată pentru a exporta izvoare termale japoneze, cu scopul de a deschide mai multe unităţi în regiunea Golfului până în 2026, unde "apa este considerată o resursă mai preţioasă decât petrolul", explică directorul său general, Naoki Mita.

Transportul izvoarelor termale în străinătate



Transportul izvoarelor termale în străinătate părea anterior imposibil din motive logistice, volumul de apă necesar şi susceptibilitatea lor la germeni.

"La fel ca la extragerea espresso-ului, măcinăm resursele minerale în pulberi fine, asemănătoare nisipului", a explicat Naoki Mita pentru AFP despre invenţia start-upului Le Furo.

Antreprenorul subliniază că multe alte aşa-numite "pulberi onsen" disponibile în comerţ sunt sintetice şi reproduc culoarea şi parfumul relaxant al acestor izvoare fără a conţine neapărat elementele naturale esenţiale. Numai după dizolvarea în apă a metalelor solide, cum ar fi fierul, magneziul şi zincul, devine posibilă reproducerea chimică a efectelor terapeutice ale onsen.

La ce se referă onsen



Termenul de onsen se referă atât la izvoarele termale cât şi la băile publice unde oamenii se relaxează în ape termale cu temperaturi variabile. Cu aproximativ 28.000 de unităţi în 2021, potrivit Ministerului Mediului, acestea constituie o industrie semnificativă în Japonia, populară atât în rândul localnicilor, cât şi al turiştilor.

"Aici, în Japonia, avem această cultură de a ne cufunda într-o baie bună pentru a ne îmbunătăţi sănătatea. Acesta este tipul de experienţă care cred că va genera un mare interes în alte ţări", a adăugat Naoki Mita, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Cele mai noi știri
acum 2 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 17 minute
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
acum 18 minute
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
acum 24 de minute
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
acum 30 de minute
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
acum 43 de minute
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
acum 52 de minute
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
acum 58 de minute
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel