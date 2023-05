AOSR răspunde atacului USR: Protest împotriva calomniei, atacului la persoană, minciunii şi manipulării

Răspunsul AOSR e vine după ce USR a cerut desființarea organizației. Redăm integral comunicatul:

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) a fost, recent, ţinta unui nou atac politic din partea unui partid care şi-a făcut un obiectiv prioritar din a denigra instituţia şi de a o calomnia uzând de ştiri false, atacuri la persoană, informaţii trunchiate şi minciuni, dezinformând grosolan şi manipulând opinia publică.



Domnii care au lansat recentul atac, împreună cu un grup "consistent" de susţinători (circa 15 persoane), după ce au terminat de rezolvat problemele majore ale României (PNRR, pandemie, transporturi), în lipsa unor noi idei, s-au decis să reîncălzească "ciorba săracului în idei" şi să reactiveze ura lor pentru ştiinţă, cultură, istorie, religie, mişcarea academică. Noul atac face parte dintr-o campanie de denigrare, iniţiată în urmă cu câţiva ani şi desfăşurată cu accente furibunde de partidul respectiv, care se remarcă pe scena publică prin acuzarea, calomnierea şi cererea de desfiinţare a unor instituţii publice din domeniile ştiinţei, cercetării şi ale istoriei recente, ca parte a programului său politic.



Acest atac, desfăşurat printr-o demonstraţie de forţă şi de intimidare, un act de agresiune de o forţă sporită la adresa instituţiei şi a unor persoane, aruncă din nou în "luptă" expresii denigratoare, calomnii şi minciuni, uzând de aceleaşi "argumente" false, difuzate şi în trecut în arena publică.



Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă indignarea şi protestează cu fermitate în faţa acestui act de violenţă politică şi de extremism ideologic, construit pe minciună, atac la persoană, dezinformare şi manipulare, străin de valorile civilizaţiei europene, propriu, mai degrabă, societăţilor şi ideologiilor bazate pe forţă şi agresiune.



În acest cadru, pentru cunoaşterea adevărului de către opinia publică, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România aduce următoarele precizări:



1. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu este o "instituţie-fantomă", ci o instituţie care funcţionează legal, cu istorie, cu activitate dedicată ştiinţei şi progresului prin cunoaştere, cu membri de prestigiu, nume rezonante ale ştiinţei şi cercetării româneşti şi internaţionale, cu rezultate remarcabile pe plan ştiinţific. Instituţia a fost înfiinţată la 29 martie 1935 ca Academia de Ştiinţe din România de ministrul liberal al educaţiei, medicul şi profesorul universitar Constantin Angelescu, şi de un grup de oameni de ştiinţă. După căderea regimului comunist, a fost reînfiinţată ca Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, la iniţiativa Generalului şi Profesorului Vasile Cândea, nume ilustru al medicinei şi al şcolii româneşti de chirurgie cardiovasculară, şi funcţionează prin Legea nr. 31 din 15 ianuarie 2007, având statutul de "continuator şi unic legatar" al Academiei de Ştiinţe din România. Această lege, votată de Parlament în unanimitate, nu îi are ca iniţiatori nici pe d-nul Preşedinte Iliescu, nici pe domnul Meleşcanu sau pe alta dintre persoanele menţionate de (dez)informatori, ci pe regretaţii senatori Ion Basgan şi Radu Câmpeanu, alături de numeroşi alţi parlamentari de valoare.



2. Apartenenţa la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România se bazează pe criterii ferme şi precise referitoare la activitatea, rezultatele, relevanţa, recunoaşterea internaţională, numărul de citări şi meritele pe plan ştiinţific ale membrilor săi. Ultima iniţiativă legislativă (PL-x nr. 490/2021), aprobată de Parlament şi aflată la promulgare, prevede, la solicitarea Preşedintelui României, criterii clare de acordare sau de pierdere a calităţii de membru al AOSR.



3. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este o organizaţie apolitică prin statut. Calitatea de membru al AOSR nu are legătură cu afilierea politică şi cu nicio ideologie. Afilierea politică a unora dintre membrii AOSR reprezintă o opţiune strict personală. Apartenenţa sau simpatia politică a acestora nu vizează un singur partid, aşa cum se subliniază în mod obsesiv şi mincinos în spaţiul public de către denigratorii instituţiei. În structura AOSR, există membri ai mai multor partide din România, fără ca afilierea politică să le influenţeze activitatea ştiinţifică, de cercetare sau educaţională. Activitatea publică a celor citaţi în "actul public de acuzare" şi a tuturor membrilor trebuie strict delimitată de cea pe plan ştiinţific ori academic.



4. AOSR nu este o "sinecură", populată de "sinecurişti", aşa cum, tendenţios şi degradant, se afirmă, citându-se şi o serie de nume de personalităţi publice, dintr-o perspectivă trunchiată, subiectivă, care intră sub incidenţa atacului la persoană. Indemnizaţiile membrilor AOSR se întemeiază pe prevederile legale şi se acordă, conform legii, pentru o viaţă dedicată educaţiei şi ştiinţei.



5. Unele dintre persoanele incriminate, cu vizibilitate publică, au statut onorific în cadrul AOSR şi nu au primit niciodată indemnizaţie din partea AOSR (Ion Iliescu, Teodor Meleşcanu, Ion Cristoiu, Ben-Oni Ardelean ş.a.).



6. Moştenitorii membrilor AOSR n-au beneficiat şi nu beneficiază de nicio indemnizaţie de urmaş, deşi legea ar permite-o.



7. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu are 67 de angajaţi, cum fals se afirmă, ci, cu o mică diferenţă, 17.



8. O parte substanţială din bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România este dedicată Programului anual de cercetare destinat tinerilor cercetători, la nivel postdoctoral. În procesul selecţiei din anul 2023, au fost în competiţie peste 200 de proiecte ştiinţifice. În prezent, se află în derulare peste 50 de proiecte finanţate de AOSR care implică domenii şi tematici diverse, acoperind arii fundamentale şi de avangardă ale cercetării avansate.



9. "Lipsa de activitate" sau de contribuţii la progresul ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, acuzată de cei care atacă instituţia, reprezintă o informaţie falsă, bazată pe lipsa de informare şi pe intenţia vădită de a denigra şi discredita cu orice preţ. Simpla consultare a site-ului instituţiei (www.aosr.ro) arată o activitate complexă şi intensă în toate domeniile ştiinţifice care intră în obiectul de activitate al AOSR. Activitatea AOSR se desfăşoară atât la nivel central, prin programe şi proiecte ştiinţifice, prin serii de conferinţe şi dezbateri de anvergură naţională şi internaţională, cât şi la nivelul secţiilor şi al filialelor. În structura AOSR, intră oameni de ştiinţă prestigioşi, savanţi de largă recunoaştere internaţională, personalităţi ale ştiinţei, cercetării şi cunoaşterii contemporane, membri de elită ai mediului academic, nume respectate ale mediului universitar.



10. Complexitatea ştiinţifică şi valoarea incontestabilă a activităţii din cadrul AOSR sunt exprimate în recunoaşterea internaţională a rezultatelor cercetării desfăşurate de membrii instituţiei, în numărul de citări şi în vizibilitatea acestora pe plan ştiinţific. Conform Web of Science, AOSR este evaluată cu 371 de lucrări şi 4284 de citări în anul 2022, iar potrivit Google Scholar, afişat pe site-ul instituţiei, cifrele sunt mai mult decât duble.



11. O certificare obiectivă a valorii activităţii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România o constituie situarea constantă a AOSR în prestigiosul clasament internaţional SCIMAGO-Elsevier, care evaluează şi ierarhizează din perspectiva performanţei universităţile şi institutele de cercetare ale lumii. Conform SCIMAGO-Elsevier, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România ocupă locul 9 între instituţiile de cercetare din România. De notat că doar două instituţii din România figurează în primele 800 de locuri: Academia Română şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.



12. Un alt "cap de acuzare" fals la adresa Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se referă la Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare "Constantin Angelescu", numit "pseudo-institut". Pentru cunoaşterea adevărului, Institutul în cauză desfăşoară o activitate complexă, constând din proiecte ştiinţifice în domenii de vârf (digitalizare, educaţie on-line ş.a.m.d.). Acesta nu este finanţat din bani publici, ci funcţionează pe bază de autofinanţare prin proiectele desfăşurate.



În numele corectitudinii, al valorilor şi principiilor democraţiei, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România condamnă cu fermitate atitudinile partizane, lipsite de obiectivitate şi deontologie, precum noul atac politic la adresa instituţiei şi pledează pentru respectarea adevărului şi a realităţii în orice demers public. AOSR îşi rezervă dreptul de a acţiona prin toate mijloacele legale, în spirit academic, pentru apărarea adevărului, a demnităţii instituţiei şi a membrilor săi.



Conducerea AOSR este pregătită să furnizeze mijloacelor de comunicare în masă orice informaţii solicitate în scopul facilitării unei prezentări obiective, documentate, din partea acestora. Membrii AOSR, ataşaţi instituţiei şi misiunii acesteia, îşi vor continua activitatea pusă în serviciul ştiinţei şi creaţiei româneşti.



Consiliul Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

