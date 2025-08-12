Data actualizării: | Data publicării:

Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie

Autor: Roxana Neagu
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ambasada SUA la București atrage atenția asupra schimbării regimului de vize din 2 septembrie. 

”Începând cu 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat va actualiza categoriile de solicitanți care pot fi eligibili pentru o derogare de la interviul pentru viză neimigrantă.

Toți solicitanții de viză neimigrantă, inclusiv solicitanții cu vârsta sub 14 ani și peste 79 de ani, vor necesita, în general, un interviu personal cu un funcționar consular, cu excepția:

Solicitanților clasificați sub simbolurile de viză A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor, servitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

Solicitanților de vize de tip diplomatic sau oficial; 

Solicitanților care reînnoiesc o viză B-1, B-2, B1/B2 cu valabilitate completă sau o carte în termen de 12 luni de la expirarea vizei anterioare și care aveau cel puțin 18 ani la momentul emiterii vizei anterioare.

Pentru a fi eligibili pentru o derogare de la interviu pe baza celui de-al treilea punct de mai sus (solicitanți care reînnoiesc o viză B-1, B-2, B1/B2 cu valabilitate completă sau o carte/folie de trecere a frontierei pentru cetățenii mexicani), solicitanții trebuie să îndeplinească și anumite criterii, inclusiv:

- să aplice în țara lor de naționalitate sau de reședință;

- să nu li s-a refuzat niciodată o viză (cu excepția cazului în care acest refuz a fost depășit sau s-a renunțat la ea); și

- să nu aibă nicio ineligibilitate aparentă sau potențială.

Funcționarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv. Solicitanții ar trebui să verifice site-urile web ale ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate despre cerințele și procedurile de solicitare a vizei și pentru a afla mai multe despre statutul de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului” anunță Ambasada SUA. 

