Angajații ELCEN au ieșit în stradă. Furnizarea căldurii nu va fi întreruptă în capitală, anunță compania

"Angajaţii din cele 4 centrale termoelectrice aparţinând ELCEN (CET Bucureşti Sud, CET Bucureşti Vest, CET Progresu şi CET Grozăveşti) au declanşat vineri, 23 decembrie 2022, ora 14:00, proteste, fiind nemulţumiţi de nivelul salariilor. Este vorba despre proteste spontane, demarate în urma negocierilor contractului colectiv de muncă pentru anul 2023. Nu există în prezent risc de întrerupere a activităţii de producere a energiei electrice şi termice. Este foarte important ca opinia publică să ştie că ELCEN funcţionează în acest moment fără risc de oprire a activităţii. Continuitatea funcţionării instalaţiilor este esenţială. Producerea de agent termic pentru alimentarea cu încălzire şi apă caldă nu poate fi întreruptă, fiind o componentă importantă a infrastructurii strategice naţionale", au transmis vineri reprezentanţii societăţii.

Potrivit sursei citate, iniţierea protestelor spontane ale salariaţilor din cele patru centrale ale ELCEN a fost determinată de nemulţumirile acestora privind modul de finalizare a şedinţelor de negociere a Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2023, cu privire la creşterea salariilor.

"Solicitările sindicale vizează o majorare salarială de 20%, în timp ce Legea Bugetului de Stat, intrată recent în vigoare, prevede că salariile pot creşte ţinând cont de inflaţia prognozată pentru 2023. Inflaţia prognozată pentru 2023 este de 9,6%. Poziţia Administraţiei ELCEN este aceea de a susţine o majorare a salariilor angajaţilor ELCEN, însă ţinând cont de obligaţia legală de a respecta prevederile Legii Bugetului de Stat cu privire la creşterile salariale în funcţie de inflaţia prognozată pentru anul 2023", precizează reprezentanţii ELCEN.



Unul dintre argumentele aduse la masa negocierilor de administraţia ELCEN se află ieşirea din procedura de insolvenţă a societăţii şi evitarea oricărui risc de faliment. ELCEN va depune o nouă cerere de ieşire din insolvenţă la termenul de judecată din procedura de insolvenţă (2 februarie2023), iar pentru realizarea acestui demers, societatea trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale, inclusiv cele prevăzute de Legea Bugetului de Stat.

Reprezentanţii ELCEN mai spun că posibilităţile financiare ale societăţii sunt impactate de plata certificatelor de CO2 care are o pondere importantă în cifra de afaceri a ELCEN, de imposibilitatea accesării schemei bonus pentru cogenerare, dar şi de obligaţiile contractuale pentru programele de investiţii şi reparaţii.



"Subliniem că managementul companiei şi sindicatele trebuie să aibă interese comune care, prin forme de dialog adecvate, să reprezinte un scop comun şi o activitate constructivă. Este vorba despre un parteneriat pe termen lung destinat stabilităţii, creşterii şi dezvoltării ELCEN. De aceea, se fac în acest moment toate eforturile la nivelul ELCEN pentru o cooperare eficientă pe axa management-sindicate-angajaţi urmărindu-se un principiu simplu, şi anume, apărarea drepturilor şi promovarea intereselor salariaţilor, precum şi asigurarea/negocierea unor condiţii legale şi echitabile de salarizare", au subliniat reprezentanţii ELCEN.



Câteva sute de angajaţi ai Electrocentrale Bucureşti au refuzat să intre în tură vineri, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de muncă pentru anul viitor, care au ajuns în impas în condiţiile în care conducerea Elcen doreşte să acorde, anul viitor, o majorare salarială mai mică decât rata anuală a inflaţiei din ultimul an.



"Blocul Naţional Sindical, prin Sindicatul Liber Independent din cadrul Sucursalei Electrocentrale Bucureşti, informează că, la această oră, are loc un protest spontan la toate cele patru electrocentrale din Capitală. Câteva sute de angajaţi ai Electrocentrale Bucureşti au refuzat să intre în tură astăzi, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de muncă pentru anul viitor, negocieri care au ajuns în impas. Concret, conducerea ELCEN doreşte să acorde o majorare salarială, pentru angajaţii societăţii în 2023, mai mică decât rata anuală a inflaţiei din ultimul an", se arată într-un comunicat al Blocului Naţional Sindical.

