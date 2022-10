Andrei Diaconescu, co-fondator și co-director executiv al companiei One United Properties a vorbit despre piața imobiliară din România și impedimentele pe care dezvoltatorii le-au întâmpinată în ultimii ani:

„Am dorința ca tema dezvoltării imobiliare să nu mai fie o temă politică și electorală, să intrăm într-o normalitate în care fiecare își face treaba și în care ne putem dezvolta business-urile într-un mod normal. Încrederea se câștigă foarte greu și se poate pierde foarte repede. Avem 20 de ani de dezvoltare în București, care a dat confortul unor investitori mari să vină și să investească sume foarte mari în acest oraș. Din păcate, însă, în ultimii 2 ani, această încredere este probabil la un minim istoric.

Trebuie să fim conștienți că toți acești investitori mari își pot muta interesul către alte orașe, ceea ce ar fi o situație fericită pentru România, sau către alte țări. Fie că vrem, fie că nu vrem exact acești investitori mari sunt cei care dau tendințele într-o piață, sunt cei care schimbă imaginea orașului, care schimbă viețile oamenilor, modul de locuire și modul de lucru. Ei au nevoie de încredere și de predictibilitate. Dacă sunt chemat astăzi să investesc 100 de milioane într-un teren, vreau să știu că după 2,3 sau 4 ani, după ce o să reușesc în mod legal să obțin avizele pentru proiectul respectiv, voi putea construi în parametrii de la achiziție. Dacă nu reușim să creăm această predictibilitate, în realitate vom favoriza doar investițiile mici, oportuniste, speculative. Nu vom avea o dezvoltare sustenabilă.

De asemenea, fie că vrem, fie că nu vrem, subiectul, astăzi, la nivel mondial și european, este sustenabilitatea, este cum reușim să facem proiecte care să nu mai depindă de sursele tradiționale de energie, de gaze și curent, Pentru asta, compania noastră a decis ca 4 din 5 proiecte să le facă utilizând soluția geo-exchange, practic schimbul de căldură cu pământul. Asta înseamnă că 60-70% din consumul de gaz și curent îl salvăm și nu mai consumăm acest gaz și acest curent. Soluțiile acestea sunt foarte, foarte scumpe și până când ele se vor ieftini vor fi folosite, probabil, cu precădere în proiectele mari. În orice industrie, ca în orice pădure, există și uscături. Din păcate, pentru anumite situații de dezvoltatori care poate au încălcat anumite legi, ne aflăm în situația să blocăm un întreg sector, să blocăm toate investițiile mari fără a avea o perspectivă foarte clară. Mă bucur că există perspectivă de modificare a legilor, cu toții ne dorim predictibilitate și cu toții ne dorim doar să muncim.“, a spus, la conferința „Cum (NU) construim în România. Soluții la provocările momentului”, organizată de DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, îi ia apărarea lui Nicuşor Dan: ”Nu cred că are toate semnăturile și stă la el pe masă”. Intervenția lui Toni Greblă

Toni Greblă, prefectul Capitalei: Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG. Vom plânge cu toții

Toni Greblă, prefectul Municipiului București, a explicat de ce Bucureștiul are nevoie de un PUG cât mai curând posibil.

"Am observat e că în ultima vreme a început să dispară în România această cultură a dialogului, a cooperării, a bunei credințe în raportul unora cu ceilalți. În București, parcă este și mai acut. Și încă de acum 6 luni, de când mi-am început mandatul, am reușit această performanță să strâng la aceeași masă și primarul general și primarii de sector, și cu mine, tocmai în ideea că una dintre problemele pe care încercam să le deblocăm era problema urbanismului, tocmai în această idee ca Bucureștiul să aibă un PUG.

O viziune a unei administrații, a unui primar general, a unor primari de sector, indiferent care sunt aceia, poate să folosească într-o amplă dezbatere publică, în care, după ce sunt ascultate păreri, opinii, specialiști, studii sau avize, elaborează un PUG.

Toni Greblă: Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG

Dacă nu are un PUG care să fie adaptat cerințelor în care trăim astăzi, mai degrabă are o viziune, degeaba are dorințe, degeaba are revelații, degeaba ne gândim să modificăm legi pentru că PUG-ul acela, când e suspendat, când e pe cale să fie anulat, unele așteptând ultima suflare să fie anulate de tot, aceste lucruri vor permite o insecuritate a sectorului de urbanism în București, cu consecințe asupra tuturor, asupra cetățenilor, asupra investitorilor, asupra constructorilor etc. De ceea vă mai spun numai un singur lucru, Bucureștiul nu poate să rămână fără PUG (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News