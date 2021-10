Andreea Raicu, despre suma FABULOASĂ pe care a refuzat-o pentru a poza goală: NU m-aș fi simțit confortabil

Andreea Raicu a fost de-a lungul anilor protagonista mai multor pictoriale incendiare în care a renunțat parțial la haine.

Cu toate că imaginile cu ea au fost mereu apreciate de public, vedeta a refuzat categoric să se dezbrace complet, indiferent de ofertele pe care le-a primit și de onorariul fabulos care i s-a propus.

Recent, invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Andreea Raicu a dezvăluit toate aceste lucruri, de ce a refuzat și care a fost suma care nu i-a schimbat opiniile.

”100.000 de euro este suma care mi s-a oferit ca să apar în Playboy. Și m-am gândit că dacă pozez nu m-aș fi simțit confortabil apoi”, a dezvăluit Andreea Raicu.

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu niciodată: ”A fost cea mai mare nefericire pe care am avut-o”

Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar faptul că toată lumea o întreba, la 30 de ani, când se mărită și când va face un copil, au adâncit acea stare.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu, la Digi 24, scrie viva.ro.

”Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață”

"Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai spus vedeta la o emisiune TV.

Bianca Drăgușanu, despre cea mai mare sumă pentru care s-a vândut. Teo Trandafir și Bursucu, ULUIȚI: Câât? / Pe trei luni

Invitată în platoul emisiunii "Teo Show" de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a răspuns la mai multe întrebări piperate, una dintre ele făcând referire la cea mai mare sumă de bani pe care a obținut-o dintr-un contract.

Răspunsul vedetei a șocat pe toată lumea, dar mai ales pe Bursucu, iar completarea Biancăi Drăgușanu a pus capac.

Bursucu: Care e cea mai mare sumă de bani pentru care ți-ai vândut imaginea?

Bianca Drăgușanu: 100.000 de euro pe trei luni... Am mai prelungit încă trei luni și am mai luat încă 100.000 de euro. Apropo de asta că a fost o mare controversă, lumea zicea că nu e adevărat. Se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Iar eu când m-am dus la bancă și am depus și așa m-au sunat: De unde? Cine? Deci peste 10.000 de euro te întreabă orice. Oficial îmi merge foarte bine!

Bursucu: Cââât?

Întrebată despre firma pentru care a făcut reclamă, Bianca Drăgușanu nu a dat nume, însă a spus că "era vorba despre videochat și este în continuare".