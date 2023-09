Ana Bogdan a câștigat turneul WTA 125 de la Parma. Va urca 10 locuri în clasamentul WTA

Ana Bogdan a câştigat turneul WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 7-5, 6-1.



Ana Bogdan (30 ani, 71 WTA), a doua favorită, a obţinut victoria după o oră şi 53 de minute, în urma acestui succes, românca va urca zece locuri în clasamentul live, până pe locul 61.



Schmiedlova (29 ani, 58 WTA), principala favorită, are acum 3-2 în meciurile directe cu Bogdan, ultimul duel având loc chiar la Parma, anul trecut, când românca a câştigat cu 6-2, 3-6, 6-3, în optimile de finală.



Schmiedlova s-a impus în primele trei confruntări directe, în 2018 în semifinala la Bogota, cu 6-3, 6-2, la Bucureşti în acelaşi an în primul tur, cu 4-6, 7-6 (7/4), 7-5, şi în 2022 la Marbella, în optimi, cu 7-6 (7/1), 6-0.



Ana Bogdan, care s-a oprit în semifinale anul trecut la Parma, a primit un cec de 13.040 de euro şi 160 de puncte WTA, în timp ce Schmiedlova s-a ales cu 7.390 de euro şi 95 de puncte WTA.



Ana Bogdan, care se află încă în căutarea primului său titlu WTA, are trei trofee WTA 125 în palmares din patru finale, două obţinute la Iaşi, în 2022 şi 2023, iar acum la Parma, scrie Agerpres.

Citește și: Caroline Wozniacki o apără pe Simona Halep: ”Cu toții am putea fi în această situație”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News