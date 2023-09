Caroline Wozniacki o apără pe Simona Halep: ”Cu toții am putea fi în această situație”

Caroline Wozniacki, revenită în circuit după o pauză de trei ani, perioadă în care a și născut de două ori, s-a aliniat sportivelor care îi iau apărarea Simonei Halep, în cazul de dopaj cu o substanță interzisă pentru care românca a fost suspendată pentru 4 ani, începând din octombrie 2022.

Concret, cea cu care Halep jucat finala de la Australian Open în 2018, afirmă că ”opiniile rivalelor afectează opinia publică”, în contextul în care de la anunțul privind suspendarea fostului lider, mai multe jucătoare au atacat-o pe Simona Halep, între acestea Serena Williams sau Jelena Jankovic.

”Opiniile rivalelor afectează opinia publică. Ar trebui să existe mai mult respect, cel puțin până la anunțul verdictului final. Dacă e vorba de contaminare, atunci e doar o contaminare, nu e o întreagă carieră în care a trișat.

Cum mai pot reveni pe teren sportivii care sunt acuzați în acest fel, dacă toată lumea îi tratează ca pe niște trișori? Distrugem vieți și cariere din cauza unei contaminări! Cu toții am putea fi în această situație.

Nu e corect, nu e corect deloc ca sportivii să primească pedepse, iar staff-ul lor nu. Ei angajează oameni în staff care să-i ajute, nu sunt experți în nutriție sau chimie. Staff-ul ar trebui să primească o mare parte din pedeapsă, e responsabilitatea lor”, a declarat Caroline Wozniacki pentru Sports Illustrated, conform Tennis World USA, scrie Digisport.

Reacția danezei vine la doar câteva zile de la momentul în care au fost făcute publice opinii cu privire la Martina Hingis sau Simona Halep. De altfel Wozniacki a afirmat că acele citate erau false, aparținând unor conturi neverificate.

”Mi s-a adus la cunoștință că Jon Wertheim a postat, și între timp a șters, citate și opinii ale mele despre Martina Hingis și cazul de dopaj al lui Halep. Pentru a fi ABSOLUT CLAR, acele citate NU erau de la mine, ci au fost luate de pe un cont de Instagram care pretindea că sunt eu și nu avea semnul de verificare.

Acest lucru este foarte frustrant, deoarece ar fi putut fi evitat cu ușurință fie sunându-mă, fie verificând autenticitatea conturilor de pe Instagram. Înțeleg că se pot întâmpla greșeli, dar vreau să fie absolut clar că aceste comentarii NU au venit de la mine. Vă doresc o zi bună!”, a transmis Caroline Wozniacki, pe contul personal de X (fost Twitter).

