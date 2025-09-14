Data publicării:

Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Autor: Darius Muresan | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Vezi și - Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc

Subiectul a fost despre încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunţat un comunicat al MAE.

Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României, potrivit sursei citate.

"Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale. S-a solicitat părţii ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE", a precizat MAE.

