"Am 21 de ani și sunt mama unei fete de 15 ani". Video-ul devenit VIRAL, cum e POSIBIL: Acum stau în mașină în timp ce toți prietenii mei sunt afară

Videoclipul unei tinere în vârstă de 21 de ani a șocat o lume întreagă.

Numele ei este Hunter, iar dezvăluirea sa dintr-un video pe TikTok a aruncat Internetul în aer, devenind viral. Fata a spus că deși are doar 21 de ani, se confruntă cu o mulțime de probleme.

Mai exact, Hunter este mama unei alte fete de 15 ani.

Cum este posibil așa ceva

În videoclipul postat pe TikTok, Hunter a dezvăluit că rolul de părinte o sperie și că nu este luată în serios ca părinte de profesorii fiicei sale din cauza vârstei.

Ei bine, diferența dintre ea și fata este este foarte mică, de doar 6 ani, acesta fiind detaliul care a șocat pe toată lumea.

"Realizez că la 21 de ani sunt mama unei fete de 15 ani. Niciun alt părinte sau angajat al liceului ei nu mă va lua în serios. Parcă văd cum voi fi întrebată în ce clasă sunt când mă voi duce la evenimentele ei... Cum o să reușesc să o învăț să conducă...de abia pot eu să ajung într-un anumit punct”, a spus Hunter, potrivit The Sun.

Ei bine, în urma dezvăluirilor sale de pe TikTok, Hunter a fost asaltată cu mesaje despre situația ei, iar întrebarea firească a fost cea în care să explice cum e posibil să fi devenit mamă la doar 6 ani.

Ca să clarifice situația, Hunter a explicat că nu a născut la șase ani. Aceasta a spus că fata de 15 ani este sora ei vitregă și că a fost nevoită să o ia sub tutela ei după ce tatăl lor a murit în anul 2015, iar mama adolescentei s-a stins în urmă cu câteva luni.

"Am mai fost întrebată dacă este totul legal. Da, totul este 100% legal"

"Am 21 de ani, sunt studentă și angajată, dar o pun pe Gracie deasupra nevoilor mele. De exemplu, acum stau în mașină în timp ce toți prietenii mei sunt afară. Ea are antrenament și nu vreau să o las singură. Dar sunt fericită să o văd cum iese bucuroasă alături de toți prietenii ei. Mulți mi-au spus că postez povestea mea pe TikTok special ca să vadă ea și să se simtă prost. Însă nu o interesează. Sunt fericită că locuiește cu mine și că este în siguranță. Am mai fost întrebată dacă este totul legal. Da, totul este 100% legal", a povestit Hunter.

"Mulți nu mă iau în serios. Am 21 de ani și sunt mama unei fete de 15 ani. Am absolvit liceul acum trei ani", a mai spus ea.

Hunter a vrut să încurajeze și alte persoane care s-ar putea afla într-o situație similară.

"Mulți oameni care sunt tineri și cresc, la rândul lor, persoane tinere au început să mă urmărească pe rețelele sociale. Cred că este interesant să vezi alte cazuri asemănătoare", a completat Hunter.