Data publicării: 09:54 04 Oct 2025

Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
Autor: Giorgi Ichim

carne Foto: Freepik @mrjorge
 

Un aliment pe care îl consumăm zilnic ne scurtează viața fără să ne dăm seama. Oamenii de știință avertizează că milioane de decese ar putea fi prevenite dacă acest aliment ar dispărea din meniul zilnic.

Un nou raport publicat în prestigioasa revistă The Lancet a stârnit din nou discuții aprinse la nivel global. Peste 100 de oameni de știință din domenii precum nutriție, sănătate publică și mediu au tras un semnal de alarmă: ceea ce punem zilnic în farfurie poate fi decisiv pentru viața noastră.

Potrivit acestora, un aliment extrem de consumat ne scurtează viața și crește semnificativ riscul de boli cronice grave, precum bolile cardiovasculare, diabetul sau cancerul. Mai mult, specialiștii avertizează că reducerea consumului acestuia ar putea salva anual până la 15 milioane de vieți la nivel mondial.

Cercetătorii vorbesc despre o adevărată "dietă pentru sănătate planetară', care nu doar că ar proteja organismul de boli, ci ar contribui și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului. În prezent, sistemele alimentare sunt responsabile pentru aproape o treime din poluarea globală.

Recomandările experților sunt clare: schimbările în alimentație trebuie să înceapă urgent, iar guvernele ar trebui să adopte politici ferme pentru a facilita accesul oamenilor la alimente sănătoase, accesibile și prietenoase cu mediul. Printre măsurile propuse se află subvenționarea fructelor și legumelor, dar și taxarea alimentelor considerate periculoase.

Controversele nu au întârziat să apară. Industria agroalimentară a respins aceste concluzii, în timp ce numeroși specialiști le-au salutat ca fiind esențiale pentru viitorul sănătății publice și al planetei.

Dar care este alimentul care ar putea scurta viața și pe care ar trebui să-l reducem drastic?

Răspunsul îl afli într-un articol DC Medical, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

