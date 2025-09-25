Alimentul bogat în cupru care protejează creierul de Alzheimer și demență

Cercetările recente arată că sănătatea creierului nu depinde doar de factori genetici sau de stilul de viață, ci și de anumite minerale esențiale. Unul dintre ele, adesea trecut cu vederea, ar putea fi cheia pentru o memorie mai bună și un risc redus de demență.

Un studiu publicat în Nature Scientific Reports a demonstrat că persoanele care consumă frecvent alimente bogate în acest mineral obțin scoruri mai bune la testele de memorie și concentrare. Rezultatele sunt cu atât mai importante cu cât aceste teste sunt folosite pentru a depista primele semne de declin cognitiv.

Mai mult, analizele pe termen lung au arătat că nivelurile mai mari din acest mineral în creier sunt asociate cu un declin cognitiv mai lent și cu mai puține plăci amiloide – unul dintre indicatorii bolii Alzheimer.

Specialiștii atrag însă atenția că echilibrul este esențial. Prea puțin poate crește riscul de tulburări neurologice, dar prea mult poate fi la fel de periculos, favorizând deteriorarea celulelor nervoase.

Deficiența apare rar, dar poate fi asociată cu oboseală accentuată, anemie care nu răspunde la suplimente obișnuite sau chiar probleme osoase și ale nervilor.

Sursele alimentare sunt variate, iar vestea bună este că acest mineral poate fi integrat ușor în dieta zilnică. Totuși, nu suplimentele sunt soluția, ci o alimentație echilibrată, care să combine nutrienți esențiali.

Descoperă pe DC Medical care sunt alimentele bogate în cupru și cum îți pot proteja creierul.