Alimentul banal care crește dramatic riscul să faci cancer de colon / colorectal

Cancerul de colon cel mai adesea se dezvoltă din polipi, formaţiuni necanceroase care se pot dezvolta în peretele intern al colonului sau rectului odată cu înaintarea în vârstă. Dacă nu sunt trataţi, polipii se pot transforma în tumori canceroase. Recunoaşterea şi îndepărtarea polipilor precanceroşi poate preveni cancerul colorectal.

Cancerul de colon se poate răspândi la alte organe din apropierea colonului, ca vezica urinară, uterul sau prostata. Specialiştii sunt de părere că aceste cancere (de colon şi rectale) au nevoie de 5 -10 ani pentru a se dezvolta.

Cancerul de colon este printre cele mai frecvente afecţiuni maligne la nivel global şi printre cauzele principale de deces, iar statisticice arată că numărul cazurilor de cancer de colon va creşte considerabil în următorii ani.

Karis Betts, nutriționist care lucrează la Cancer Research UK, a acordat recent un interviu pentru ziarul scoțian „Daily Record”, unde a dezvăluit alimentele pe care ar trebui să le eviți în alimentație deoarece consumul lor crește riscul de cancer colorectal

Consumul de prea multă de carne roșie și procesată crește riscul de cancer colorectal. „Dacă mănânci multă carne procesată, mai bine treci la pui proaspăt, pește sau leguminoase. Sunt foarte benefice pentru organism. Renunță la consumul de carne procesată și grăsimi și, în același timp, crește aportul de fibre. O dietă bogată în fibre are multe beneficii pentru sănătate, inclusiv reducerea riscului de cancer”, spune el, citat de 20min.es.

În plus, Betts recomandă includerea leguminoaselor în dietă deoarece acestea sunt surse excelente de proteine ​​și fibre. De asemenea, sunt sărace în grăsimi. Mai exact, s-a referit la fasole neagră, fasole roșie, fasole albă, linte și năut.

Relația dintre consumul de carne procesată și consumul de carne roșie și riscul de cancer colorectal a fost dovedită de nenumărate ori de știință.

Diferența dintre carnea roșie și carnea procesată

Chiar și consumul de „cantități mici de carne procesată”, atunci când este făcut în mod regulat, crește riscul de cancer colorectal. Prin urmare, se recomandă să le evitați întotdeauna.

În ceea ce privește carnea roșie, Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului (IARC) a declarat-o potențial cancerigenă. Nuanța pe care o implică „potențial” este importantă și o diferențiază de carnea procesată. În acest sens, un risc crescut de cancer este asociat cu un consum excesiv de carne roșie, nu cu un consum redus. Din acest motiv, este recomandat să aveți un consum moderat, dar nu să o evitați de tot, întrucât acest tip de carne poate furniza nutrienți cheie, în special proteine ​​și minerale. Cât înseamnă consumul sănătos? 500 de grame de carne pe săptămână, din care doar 200 ar trebui să fie carne roșie.

VEZI ȘI: Cancer colon / colorectal. Prof.dr. Florentina Ioniță-Radu: Factorii de risc şi semnele ”tăcute” care trebuie să vă trimită urgent la medic

General maior prof.dr. Florentina IONIȚĂ-RADU a explicat care sunt factorii de risc şi semnele care ar trebui să trimită pacienţii la medicul specialist, atunci când vine vorba despre cancerul colorectal.

”Este o parte de prevenţie primară, iar alta de prevenţie secundară. Prevenţia primară se referă la tot ansamblul de factori pe care-l cunoaştem: alimentaţie, stres, fumat şi aşa mai departe. Dar în mod particular, la cancerul de colon sunt nişte factori de risc specifici: mă refer la pacienţi care au avut antecedente de cancer de colon în familie (mamă, tată, fraţi, surori, unchi, bunici). Deci este un lucru important.

Dacă pacientul respectiv a mai avut alte neoplazii în cursul vieţii este foarte important: dacă a avut un cancer genital, un cancer mamar, dacă a avut cancer situat în altă parte, riscul de a fi cancere metacrone este destul de mare.

De asemenea, dacă pacientul se ştie că avea la un moment dat un polip care a fost rezecat. Faptul că genetic el s-ar putea să vină dintr-o familie cu polipoză – afecţiuni caracterizate genetic de apariţie a polipilor care nu sunt, într-o primă fază, cancerigeni, nu au caracter de neoplazie, dar care, cu timpul, pot să devină", a explicat prof.dr. Florentina IONIȚĂ-RADU.

Semnele care trebuie să trimită pacientul la medic pentru investigaţii

„De asemenea, bolile inflamatorii intestinale: rectocolita ulcero hemoragică şi boala Crohn reprezintă factori de risc pentru cancerul de colon. Deci sunt, în mod special pentru cancerul de colon, sunt factori specifici care sunt cunoscuţi în principiu de cetăţenii care doresc să facă screening. Pentru că este mult mai simplu să faci o metodă de screening care este ca şi cum ai recolta un examen coproparazitologic, poate chiar şi mai uşor, decât să faci colonoscopie. (...) Am pacienţi care vin să-şi facă screeningul făcând colonoscopie direct. Procentul este de 80-90% colonoscopii albe ca să spun aşa. Nu sunt bolnavi, nu găsim nimic, ceea ce ne bucură foarte tare. Poate că aplicând metoda de screening nu mai e cazul să faci colonoscopie. Eu zic că sunt multe lucruri care pledează pentru asta.

Există însă şi masa tăcută. Pacient care nu are simptomatologie dar care are o scădere în greutate, are o astenie fizică. Şi aceste simptome sau semne indirecte, tulburările de tranzit intestinal – sindrom diareic sau constipaţia – reprezintă nişte semnale de alarmă", subliniază prof.dr. Florentina IONIȚĂ-RADU, într-o emisiune dedicată prezentării Proiectului de prevenție, screening, depistare precoce și diagnostic pentru cancerul colorectal - ROCCAS II București-Ilfov.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News