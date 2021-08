Alexandra Stan, dezvăluiri dure: M-au luat, m-au BĂTUT, m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi!

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite artiste din România, iar muzica ei a răsunat în radiourile și pe scenele din întreaga lume.

Deși se bucură de o carieră de succes, artista a avut parte de momente de-a dreptul traumatizante care au marcat-o, iar unul dintre acele momente are legătură cu tatăl ei, căruia i-a dus lipsa în perioada copilăriei. Mai exact, tatăl vedetei era aproape tot timpul plecat pe mare din cauza locului de muncă.

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Alexandra Stan a retrăit cu ochii în lacrimi momentele cu tatăl ei.

"Am simțit un super mare gol"

"Acum câteva săptămâni am fost în Italia, în Portofino, și am închiriat un vapor mic și mă gândeam așa, aveam în cap piesa Sailing de la Rod Stewart. Când eram mică ascultam mult piesa asta și țin minte că plângeam în hohote și îmi era dor de tata, și acum îmi vine să plâng.

Și am simțit în Portofino un super mare gol, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit taică-miu. Când mă uitam la toate vapoarele alea, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit, eu l-am vrut mult de tot în viața mea, mult. Oricum, el știe că îl iubesc foarte mult", a declarat Alexandra Stan în podcastul de pe Youtube.

Într-un interviu din trecut, Alexandra Stan a spus că "relația între tatăl meu și mine este una super bună, îl iubesc foarte mult. Adică enorm, țin foarte mult la tata; întotdeauna o să rămână Tata. El e eroul meu, am și zis, întotdeauna o să fie".

Alexandra Stan, dezamăgită de industria din România

"Eu am fost foarte, foarte dezamăgită de industria din România. Pe mine nu că m-au dezamăgit, pe mine… Au avut și ei un artist, și m-au luat, și m-au furat, și m-au și bătut și m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi!", a spus ea.

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret. Cine este soțul ei: Ne-am cunoscut acum câteva luni

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret în luna iunie, iar dezvăluirea a fost făcută cu ajutorul unei fotografii publicate pe pagina de Instagram a artistei.

Cântăreața a luat prin surprindere pe toată lumea și a spus cum a decurs căsătoria cu Emanuel.

"Am fost doar noi, familia, nașii și atât. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim", a spus cântăreața, într-un interviu pentru revista VIVA.

Cine este soțul Alexandrei Stan

Imediat ce a publicat imaginile de la nuntă, întrebările despre soțul ei au început să curgă pe rețelele de socializare, iar artista nu și-a ținut urmăritorii în suspans și le-a dezvăluit rapid totul despre identitatea bărbatului și cum s-au cunoscut.

"Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social.

Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri.

Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât. Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta", a mai spus Alexandra Stan.