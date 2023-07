Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, și-a învățat lecția. Ce a înțeles, după ce a iubit și a fost rănită: "O binecuvântare deghizată"

"Am învățat că nimeni nu este perfect și că, atunci când iubim, trebuie să avem toleranță și înțelegere pentru cel de lângă noi. Când ajungi să îi iubești și defectele, atunci e vorba despre dragoste. Am înțeles că nu poți schimba oamenii și că nici nu trebuie să încerci să o faci… nu e corect și nici nu vei avea succes în asta. Am învățat că iubirea înseamnă, în primul rând, admirație și respect pentru celălalt și, cel mai important, iubirea nu e posesie.

Cât despre dezamăgiri… nu e nimic întâmplător. Nici oamenii. Nici iubirea. Și nici dezamăgirile. Fiecare îţi oferă amintiri sau lecţii. Fiecare îţi oferă fericire sau dezamăgiri. Fiecare lecţie te duce mai aproape de acei oameni pe care îi vei putea aprecia la adevărata lor valoare şi care te vor aprecia, la rândul lor, atât cât meriţi să fii apreciată şi iubită.

"Când mă uit la viața mea, la trecut, prezent, îmi dau seama că totul a avut un sens"

Nu e nimic întâmplător. Viaţa are metodele ei pentru a ne face să fim oameni frumoşi, responsabili şi iubitori. Trebuie doar să avem încredere că dezamăgirile pe care le trăim şi oamenii care ne rănesc ne vor conduce într-o zi către acei oameni care vor rămâne în viața noastră. Când mă uit la viața mea, la trecut, prezent, îmi dau seama că totul, absolut totul, a avut o semnificație, un sens, o lecție… Consider că și experiențele mai dificile, mai nefericite sunt tot o "binecuvântare deghizată". Așa îmi place să le numesc", a spus Alexandra Dinu, într-un interviu pentru viva.ro.

De ce au divorțat Alexandra Dinu și Adrian Mutu

Întrebat, în podcast-ul Acasă la Măruță, în urmă cu doi ani, de ce nu a mers relația dintre el și Alexandra Dinu, Adrian Mutu a spus că "nu a mers din cauza tinereții. Eram amândoi tineri. Când începi să crești și să te maturizezi, idealurile se schimbă, începi să privești din alt unghi și atunci încep neînțelegerile. Noi am pus capăt atunci, pentru că eram foarte tineri, eram plecați în străinătate singuri. Alexandra a rămas în Italia, și-a făcut carieră și ea, amândoi am mers pe drumuri diferite.”

Alexandra Dinu și Adrina Mutu au fost căsătoriți pentru o scurtă perioadă, între 2001 și 2003.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News