DCNews Stiri Alertă pe o stradă din Câmpina, după semnalarea mirosului de gaze
Data actualizării: 19:23 13 Noi 2025 | Data publicării: 19:22 13 Noi 2025

Alertă pe o stradă din Câmpina, după semnalarea mirosului de gaze
Autor: Iulia Horovei

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Miros de gaze în Câmpina, rol ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea
 

A fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în Câmpina, după semnalarea unui miros de gaze pe o stradă din oraș.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) al Municipiului Câmpina a fost convocat, joi, în urma apariției unor emanații de gaze în zona Străzii Orizontului, în apropierea unei sonde.

Potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a primăriei, măsurătorile au arătat concentrații reduse de gaze, zona fiind monitorizată.

„În cadrul ședinței au fost analizate documentele oficiale transmise de OMV Petrom, precum și măsurătorile efectuate în ultimele zile în perimetrul vizat. Concentrațiile de gaze înregistrate au fost reduse, situându-se între 0% și 2,8%, iar specialiștii monitorizează constant evoluția acestora. Menționăm că este vorba despre o sondă istorică, săpată în anul 1908 și abandonată în anul 1974”, precizează sursa citată.

Citește și: Explozie într-un bloc din Balș. A fost activat Planul Roșu de intervenție/Doi răniți și locatari evacuați

Pompieri trimiși pentru a monitoriza zona

Până la demararea lucrărilor de închidere a sondei, care vor începe imediat după obținerea avizelor și autorizațiilor necesare din partea ANRE, au fost dispuse măsuri preventive pentru protejarea populației.

„O echipă de pompieri se află permanent în zonă, 24 de ore din 24, efectuând măsurători periodice ale concentrațiilor de gaze pentru a asigura o supraveghere continuă. Comitetul Local pentru Situații de Urgență menține legătura permanentă cu reprezentanții OMV Petrom, cu furnizorii de utilități și cu toate instituțiile abilitate, astfel încât toate măsurile necesare să fie aplicate prompt și eficient.

Primăria Municipiului Câmpina va continua să informeze cetățenii pe măsura evoluției situației și a începerii lucrărilor de închidere a sondei. Rugăm locuitorii să rămână calmi și să aibă încredere că sunt luate toate măsurile necesare pentru siguranța lor”, se mai arată în comunicatul menționat, potrivit Agerpres.

Citește și: O țeavă de gaze a fost avariată pe Strada Complexului: locatarii, evacuați

gaze
miros gaze
campina
pompieri
