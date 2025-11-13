O țeavă de gaze a fost avariată pe Strada Complexului: locatarii evacuați

ISU intervine în această dimineață pe Strada Complexului, după ce o conductă de gaze a fost avariată în urma unor lucrări. Din precauție, locatarii unei scări de bloc aflate în apropiere au fost evacuați.

În total, 20 de persoane au părăsit temporar locuințele, până la remedierea situației.

Evacuare și intervenție de urgență

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă pentru siguranța locatarilor, iar la fața locului acționează două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Echipele ISU efectuează verificări și măsurători pentru a se asigura că zona este complet sigură înainte de reluarea furnizării de gaze.

Autoritățile recomandă evitarea surselor de aprindere în proximitatea locului incidentului și respectarea indicațiilor echipajelor de intervenție. Până la finalizarea lucrărilor de siguranță, locatarii rămân la distanță de blocul afectat.