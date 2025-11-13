€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri O țeavă de gaze a fost avariată pe Strada Complexului: locatarii evacuați
Data actualizării: 12:50 13 Noi 2025 | Data publicării: 12:49 13 Noi 2025

O țeavă de gaze a fost avariată pe Strada Complexului: locatarii evacuați
Autor: Alexandra Curtache

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

O conductă de gaze a fost avariată pe Strada Complexului, zona Dristor, București. Locatarii au fost evacuați.

ISU intervine în această dimineață pe Strada Complexului, după ce o conductă de gaze a fost avariată în urma unor lucrări. Din precauție, locatarii unei scări de bloc aflate în apropiere au fost evacuați.

În total, 20 de persoane au părăsit temporar locuințele, până la remedierea situației.

Evacuare și intervenție de urgență

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă pentru siguranța locatarilor, iar la fața locului acționează două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Echipele ISU efectuează verificări și măsurători pentru a se asigura că zona este complet sigură înainte de reluarea furnizării de gaze.

Autoritățile recomandă evitarea surselor de aprindere în proximitatea locului incidentului și respectarea indicațiilor echipajelor de intervenție. Până la finalizarea lucrărilor de siguranță, locatarii rămân la distanță de blocul afectat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Publicat acum 31 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 32 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 32 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 47 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close