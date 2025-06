Ajutăm Ucraina, dar cum obținem pacea? Italia, prin vocea ambasadorului Alfredo Durante Mangoni, pune o întrebare grea, dar vine și cu o soluție

Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România, a subliniat că, în contextul internațional actual, Italia vede securitatea și schimburile ca fiind prioritare. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina este principala preocupare geopolitică, iar Italia sprijină Ucraina prin ajutor militar și fonduri umanitare.

„În cadrul internațional actual, preocupările de securitate nu sunt doar convenționale, ci și schimburile sunt pe agenda noastră. Evoluția războiului de agresiune asupra Ucrainei și poziția noii administrații SUA au accelerat tendințele actuale precum formarea politicii UE comune care câștigă teren în noul ciclu instituțional și următorul buget multianual.



Preocuparea noastră geopolitică principală este războiul actual din Ucraina. Ca toți partenerii, și noi avem același obiectiv de a ajunge la pacea de durată, dar există și păreri divergente despre cum se poate realiza acest obiectiv. Italia a fost în fruntea asistenței acordate Ucrainei, la nivel militar, prin livrarea sistemului Patriot și prin fonduri umanitare.



Noi am lucrat foarte mult să intermediem un acord de 50 de miliarde de euro împrumut acordat Ucrainei din profiturile obținute din activele înghețate ale Rusiei, am implementat un pachet adoptat de Consiliul European și urmează să fie implementat următorul pachet.



Cât despre modul de garantare a armistițiului și de începere a unor discuții de pace autentice, Italia nu susține trupele, ci dorim să ne angajăm cu partenerii occidentali și cu Statele Unite, să devenim garanție de securitate credibilă, inclusiv posibilitatea unei misiuni de menținere a păcii aprobate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite", a spus Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni.

„Italia susține continuarea negocierilor de aderare la UE și reconstruirea economiei naționale"

Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni, a declarat că Italia sprijină aderarea Ucrainei la UE și reconstrucția economică a țării. Potrivit ambasadorului, Italia consideră NATO o alianță esențială pentru stabilitatea globală și contribuie semnificativ la apărare, inclusiv prin desfășurarea a 1600 de militari în România, Bulgaria, Letonia și Lituania.

„Italia susține viitorul Ucrainei, continuarea negocierilor de aderare la UE și reconstruirea economiei naționale. În lunile următoare vom ține o conferință în favoarea Ucrainei la care pot participa toate părțile interesate. De asemenea, considerăm că această conferință va fi o ocazie valoroasă de a acumula principalele capabilități europene la nivelul infrastructurii, conectivității, construcțiilor și oțelăriei, precum și sectorul de securitate, pentru a permite reconstrucția Ucrainei prin integrarea sa în lanțurile de valoare europene și globale.



NATO este esențial pentru angajamentul comun, pentru a asigura stabilitatea internațională. Pe lângă că este membru fondator al alianței și găzduirea unor comandamente regionale, noi suntem și furnizori pentru misiunile de pace, noi am alocat un procent ridicat din PIB pentru apărare și ne angajăm să mărim cheltuielile în mod treptat. În acest cadru, este relevantă contribuția apărării italiene la intimidarea și apărarea pe flancul de est și în zona Mării Negre. Noi am desfășurat aproximativ 1600 de persoane în România, Bulgaria, Letonia și Lituania.



În cadrul acestui angajament am consolidat politica din România pentru a susține capacitatea de apărare a României în primele misiuni finalizate în 2023, 2022 și 2019. Așa cum s-a evidențiat săptămâna trecută, la nivelul alianței, suntem de acord că în acest nou context geopolitic, alianța trebuie să joace un rol și mai decisiv pentru securitatea colectivă", a spus Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni.

„Italia susține ferm nevoia de a consolida capabilitățile alianței"

Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni, a afirmat că Italia susține consolidarea pilonului european al NATO, în completarea angajamentului transatlantic, și cere creșterea eficienței industriei de apărare europene. Potrivit ambasadorului, Italia cooperează activ în domeniile apărării, securității cibernetice și navale, inclusiv cu România, considerată un partener strategic privilegiat.

„În această perspectivă, Italia susține ferm nevoia de a consolida capabilitățile alianței printr-o contribuție mai importantă din partea pilonului european al NATO, în complementaritate completă cu angajamentul transatlantic. Pentru eficiență trebuie să mărim eficiența și rata de producție din industria apărării. Aceasta necesită alegeri curajoase, alocarea mai bună a resurselor, înlăturarea obstacolelor care încă încetinesc cooperarea industrială și adoptarea de instrumente care fac ca industria europeană să fie mai interconectată, reactivă și competitivă.



Italia este partener principal al programelor industriale și consorțiilor europene, cum ar fi F35, pentru care se poziționează ca utilizator european principal al sistemului, primul partener din proiect, după Statele Unite, cu peste 100 de societăți comerciale implicate în dezvoltarea și producerea de facilități aeriene pentru testarea și menținerea aeronavelor.



De asemenea, aș vrea să adaug participarea noastră la programul aerian de luptă împreună cu Regatul Unit și Japonia. În acest sens, Italia este gata să coopereze pentru a îmbunătăți tehnologia, know-how-ul și capabilitățile operaționale cu partenerii interesați. Noi comandăm capabilități în toate domeniile de apărare, securitate cibernetică, marină, submarină, inclusiv cu România, partenerul nostru strategic privilegiat, cu care avem o cooperare fructuoasă în sectorul industrial”, a spus Excelența Sa, Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei în România, la conferința organizată de DCNews Media Group.

