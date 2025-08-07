Ai unul dintre aceste 35 de nume de familie? S-ar putea să fii descendentul unei familii regale și nici măcar să nu știi!

O listă recent publicată de MyHeritage dezvăluie 35 de nume de familie care ar putea ascunde o origine nobilă.

Mulți dintre noi suntem curioși să ne descoperim strămoșii, istoria familiei și posibilele rude. Zilele în care trebuia să răsfoim ore întregi arhive și date din recensăminte au apus, datorită numeroaselor platforme online care fac acest proces simplu și accesibil

MyHeritage oferă un test gratuit timp de 14 zile, oferindu-le utilizatorilor șansa de a-și construi arborele genealogic, de a descoperi noi rude și de a accesa miliarde de documente istorice. Mai mult, compania a publicat o listă cu 35 de nume de familie care ar putea indica o posibilă descendență nobilă. Se pare că numite nume de familie au fost tradițional asociate cu nobilimea și ar putea sugera o legătură cu familiile regale.

Dacă purtați unul dintre aceste 35 de nume, s-ar putea să aveți parte de o surpriză atunci când vă analizați arborele genealogic. Deși prezența acestor nume nu garantează o legătură cu regalitatea, reprezintă un punct de plecare interesant pentru cei pasionați de istoria familiei lor, scrie Mirror.

Lista celor 35 de nume de familie care ar putea indica o legătură cu regalitatea





1. Windsor – Numele actualei familii regale britanice, folosit din 1917.

2. Tudor – Dinastia galeză care a dat monarhi precum Henric al VIII-lea și Elisabeta I.

3. Stuart – Casă regală scoțiană care a condus Anglia și Scoția în secolele XVI și XVII.

4. Plantagenet – Dinastie regală care a condus Anglia de la Henric al II-lea la Richard al III-lea.

5. Capet – Dinastia care a condus Franța între 987 și 1328.

6. Bourbon – Casă regală europeană care a condus Franța, Spania și alte teritorii.

7. Habsburg – Casă regală influentă în Europa, cunoscută pentru conducerea Sfântului Imperiu Roman.

8. Hanover – Casă regală britanică, de la George I la Regina Victoria.

9. Valois – Ramură a dinastiei Capețienilor care a condus Franța.

10. Lancaster – Ramură a dinastiei Plantagenet, cunoscută pentru rolul în Războiul celor Două Roze.

11. York – Altă ramură Plantagenet, implicată în același război.

12. Bruce – Casă regală scoțiană, Robert the Bruce fiind un rege notabil.

13. de Valois – Casă regală franceză care a dat mai mulți regi.

14. de Medici – Familie influentă din Italia, care a dat regi și papi.

15. Savoy – Familie regală care a condus regiuni din Italia și Franța.

16. Orange-Nassau – Familia regală a Olandei.

17. Oldenburg – Casă regală europeană, din care provine actuala familie regală daneză.

18. Glucksburg – Ramură a Casei Oldenburg, asociată cu regatele danez și norvegian.

19. Romanov – Ultima dinastie imperială care a condus Rusia.

20. Baskerville – Nume nobil cu legături istorice cu aristocrația engleză.

21. Darcy – Nume asociat cu nobilimea medievală din Anglia și Irlanda.

22. Neville – Familie nobiliară engleză cu influență semnificativă în Evul Mediu.

23. Percy – Familie aristocratică engleză, importantă în istoria britanică.

24. Astley – Nume nobil asociat cu rangurile aristocratice din Anglia.

25. Capell – Familie distinsă din Anglia, cu legături istorice aristocratice.

26. Howard – Una dintre cele mai proeminente familii nobiliare din Regatul Unit, Ducii de Norfolk.

27. Seymour – Familia lui Jane Seymour, a treia soție a lui Henric al VIII-lea, cu legături ducale.

28. Grey – Asociat cu Lady Jane Grey, „regina de nouă zile” a Angliei.

29. FitzAlan – Familie puternică medievală, foști Conți de Arundel.

30. Courtenay – Familie nobiliară cu legături cu regalitatea engleză și franceză.

31. Manners – Numele Ducilor de Rutland, familie nobilă de rang înalt.

32. Russell – Asociați cu Ducii de Bedford, dinastie aristocratică influentă.

33. Cavendish – Numele Ducilor de Devonshire, familie nobiliară britanică importantă.

34. Talbot – Familie nobilă care deține titlul de Conte de Shrewsbury.

35. Spencer – Numele de fată al prințesei Diana, cu legături directe cu familia regală britanică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News