Ai grijă unde mergi: Top 5 cele mai periculoase orașe din lume. Interesant e că o singură țară are 4 orașe din 5, în top

Un raport publicat de Statista arată o imagine sumbră a siguranței urbane la nivel mondial: cinci dintre cele mai periculoase orașe ale planetei se confruntă cu niveluri alarmante ale criminalității violente, în special crime comise cu arme de foc.

Interesant e că clasamentul este dominat de Mexic, care are în acest top 4 orașe din 5. Poate fi explicat prin faptul că Mexic este o țară în care războaiele dintre cartelurile de droguri au transformat anumite zone în adevărate câmpuri de luptă.

Potrivit datelor prezentate de Travelinglifestyle.net și Purebalancelife.com, primul loc în acest top negru îl ocupă Colima, Mexic, cu o rată a omorurilor de aproximativ 182 la 100.000 de locuitori. Orașul, aflat în vestul țării, a devenit epicentrul confruntărilor violente între grupări rivale de crimă organizată, iar prezența autorităților nu reușește să stăvilească fenomenul.

Pe locul al doilea se află Ciudad Obregón, tot în Mexic, cu aproximativ 156 de omoruri la 100.000 de locuitori. Situat în statul Sonora, orașul este considerat un punct strategic pentru traficul de droguri și arme către Statele Unite, fapt ce alimentează constant conflictele între carteluri.

Singurul oraș din afara Mexicului prezent în top 5 este Port-au-Prince, capitala Haitiului, aflat pe locul al treilea. Cu 117 omoruri la 100.000 de locuitori, orașul se confruntă cu o criză de securitate fără precedent: bandele înarmate controlează cartiere întregi, iar autoritățile, lipsite de resurse și sprijin internațional eficient, nu reușesc să readucă ordinea.

Ultimele două poziții revin din nou Mexicului: Zamora (circa 105 omoruri la 100.000 de locuitori) și Manzanillo (circa 103 omoruri la 100.000 de locuitori). În ambele orașe, rivalitatea între grupări criminale este dublată de corupția endemică și lipsa investițiilor în infrastructura de siguranță publică.

Analiștii atrag atenția că aceste cifre nu reflectă doar situații izolate, ci tendințe de durată, alimentate de factori precum traficul internațional de droguri, economia subterană și lipsa unor sisteme judiciare eficiente. „Aceste orașe nu sunt periculoase doar pentru locuitorii lor, ci și pentru stabilitatea regiunilor din jur”, se arată în analiza Statista.

În plus, raportul evidențiază că nivelul ridicat al criminalității afectează profund economia locală: investițiile străine sunt descurajate, turismul suferă pierderi majore, iar populația tânără migrează masiv în căutarea unui trai mai sigur. În Mexic, de exemplu, unele orașe au pierdut până la 20% din populație în ultimul deceniu, din cauza violenței și a insecurității cronice.

