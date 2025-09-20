Ai grijă la aceste puncte de pe față! Poți rămâne paralizat

Și, la prima vedere, stoarcerea unui coș pare ceva inofensiv, poate să lase o urmă, dar nu ne-am imagina niciodată că ceva atât de grav precum paralizia facială sau chiar meningita ni s-ar putea întâmpla.

Așa explică Miguel Assal, un paramedic care se ocupă cu distribuirea de conținut pe rețelele sociale dedicat sănătății și răspândirii de sfaturi și informații relevante pe teme conexe. Avertismentul este clar: „Fața poate paraliza din cauza stoarcerii greșite a unui coș”, mai ales dacă acesta se află în ceea ce este cunoscut în mod obișnuit drept „triunghiul morții”, o zonă cu multe terminații nervoase și o venă importantă.

Este vorba despre o zonă anatomică ce cuprinde spațiul dintre sprâncene, puntea nasului și zona din jurul său, precum și buza superioară, formând un triunghi imaginar până la colțurile gurii. Este cunoscută drept „triunghiul morții” din cauza riscului său medical special.

Curios este faptul că pielea din această regiune este bogată în glande sebacee, în special în jurul nasului și al buzei superioare, motiv pentru care apariția coșurilor este ceva obișnuit la persoanele cu piele grasă sau predispusă la acnee. Această zonă are mușchi faciali importanți, responsabili de mișcările gurii și ale nasului.

Riscurile stoarcerii unui coș în „triunghiul morții”

Miguel Assal explică în videoclipul său că intervenția în această zonă „îți poate pune viața în pericol”, deoarece pe aici trece „importanta venă unghiulară, care se conectează direct cu sinusul cavernos”, adică un „pod” direct între față și creier, ce permite ca sângele din zona feței să ajungă direct în interiorul craniului.

În acest sens, și din cauza acestor conexiuni, o infecție (precum un coș, un abces sau o rană) în „triunghi” poate ajunge rapid la creier. Poate provoca complicații grave precum tromboza sinusului cavernos (cheag într-o venă intracraniană), meningita (inflamația membranelor care învelesc creierul) și, în cele din urmă, sepsisul (infecție generalizată).

Stoarcerea unui coș în acea zonă poate afecta și nervii care controlează mușchii feței sau ai ochilor, ceea ce ar putea provoca paralizie parțială a feței, vedere dublă sau chiar orbire temporară. Recomandarea medicală, așadar, este să nu stoarcem coșurile și să apelăm imediat la un specialist în caz de semne de infecție, durere intensă sau febră.

VEZI ȘI: Totul despre acnee. Dr. Alin Nicolescu, la Academia de Sănătate

Dr. Alin Nicolescu ne-a spus totul despre acnee, în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu și de jurnalistul Val Vâlcu, medicul Alin Nicolescu ne-a vorbit despre:

- ce este acneea, de fapt

- cauzele care provoacă acnee

- alimentele care favorizează apariția coșurilor

- punctele albe și punctele negre

- de ce nu trebuie folosite antibiotice dacă ai acnee?

- soarele, bun sau rău pentru acnee?

- mesaj imporant pentru părinți

- cum se întreține tenul gras

- cum se întreține tenul uscat